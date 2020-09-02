教會網上講座拒「國安」入 牧師被「踢出」

講題「紅旗下十架的歷史變遷」

中華基督教會屯門堂由8月16日起，一連4個周日舉辦「紅旗下十架的歷史變遷」講座，本周日為第三堂。陳勉宜牧師昨接受本報訪問時表示，講座是供該堂及友好堂會信徒報名參加，登入時需核實身分，而當日講座開始前，管理員發現自稱「中國國安局香港分局」、「中國國家安全局」、「Shenzhengovernment」用戶要求加入，隨即拒絕。

講座完結後到問答環節，陳向參加者匯報稱注意到有3個機構要求加入，認為不尋常。他講完機構名字、話音未落，隨即被移除出聊天室，故認為是被針對處理。他其後要求同事再加入他的帳戶並說：「我感覺到這裏有國安朋友，這裏是正常教會聚會，希望你們尊重我們的信仰和教會……」未幾又被移除。之後他不斷嘗試登入，但每次進入聊天室都瞬即被移除，來回重複超過10次。最後由同工宣布聚會因受騷擾而取消。

登入逾 10次同被踢 牧師料「五毛」所為

陳牧師表示，被移除出聊天室時，當下感受是質疑「政治打壓咁快來到？」事後檢討，他認為應該是「五毛」所為，未必是中國政府。他解釋，香港涉及國家安全的機構為國安公署，但要求加入的帳戶名為「中國國安局香港分局」，質疑「五毛」連正確名稱也寫錯。陳亦認為深圳政府未曾干涉他們教會聚會，質疑他們不會這樣做；至於是否確有「中國國家安全局」，他不能確定。他表示教會已向Google反映事件，暫無意報警，將來會加強網絡保安。

（港區國安法）