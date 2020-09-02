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港聞二

周庭續准保釋 盼「下次報到後能回家慶生」

【明報專訊】「我唯一的願望是我希望……我能夠（下次）去警署報到後，回家過我的24歲生日。」前香港眾志成員周庭上月涉嫌違反《港區國安法》被捕，昨到警署報到，被警方要求再錄口供，繼續獲准保釋後見記者，一度哽咽。

指警展示去年《日經》廣告

周：倘成證據荒謬

周庭上月10日與壹傳媒創辦人黎智英等10人被警方以涉嫌違反港區國安法及串謀欺詐等罪名拘捕，他們昨到警署報到，獲准續保。周庭被要求再錄口供，她說案件已進入法律程序，未能透露詳情，12月2日須再到大埔警署報到，稱屆時能否再續保是未知之數，冀能平安出來，12月3日度過24歲生日。

周庭表示8月10日被捕後，警方曾向她展示一則去年在《日經新聞》刊登的廣告。她說廣告與她有何關係，如何令她違反2020年才生效的國安法，也是未知之數，「如果這份2019年的廣告，真的成為周庭違反2020年（生效的）國家安全法的證據，我相信大家都會看到荒謬地方」。

周庭昨午3時到大埔警署報到，警要求她再錄口供，其律師隨即趕至，之後錄口供約45分鐘。她獲准繼續保釋，12月2日須返大埔警署報到，對當日能否繼續保釋，或會否被即時起訴、還押，她形容是未知之數，「希望我能平平安安保釋出來，在12月3日度過我24歲的生日」。她以英文回應時一度哽咽。

籲關注被扣內地12港人

她亦關注新聞自由問題，稱除了壹傳媒大樓，警方曾搜查《日經新聞》香港辦公室，她認為其他國際傳媒都有可能面對同樣命運。她說：「外媒記者出入境自由、能否拿到工作簽證，都變成政治問題，變成政府用以打壓香港人新聞自由和外國傳媒報道自由的政治工具。」她亦呼籲大家關注12名被扣押在內地的港人。

劉康函藍韜文籲制裁林鄭鄧炳強

另外，被警方以涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪名通緝、流亡英國的「香港效益主義黨」主席劉康，昨去信英國外交大臣藍韜文，呼籲英國制裁香港與中國官員，參考美國政府8月的制裁名單，制裁特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強、保安局長李家超、律政司長鄭若驊等。他在信中指稱，香港政府以多種殘忍方式侵犯港人自由，指控港府出於政治動機拘捕、控告、監禁抗爭者。

（港區國安法）

相關字詞﹕大埔警署 日經新聞 港區國安法 周庭

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