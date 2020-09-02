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食肆拒接待普檢客 平機指涉歧視 被舉報貼違國安法標語 警着移除「光復世界」海報

【明報專訊】筲箕灣有食肆在店內貼告示，稱不會接待接受「普及社區檢測計劃」（下稱檢測計劃）的人，事件惹起爭議。平等機會委員會發聲明，稱該店以參與檢測的市民易受感染及斷定他們的智力不足65以上，不招待他們，做法很可能觸犯《殘疾歧視條例》。另外，警方接報稱該店展示涉違反《香港國安法》標語，8警員昨到場要求店員移除印有「光復世界，時代革命」及美國總統特朗普肖像的海報。

明報記者

筲箕灣食肆「大丼家」日前在店內貼出告示，稱市民接受「國內醫護員不專業和粗淺檢測時，很容易被感染」，並懷疑接受全民檢測者「智力不足65以上」，不懂分辨店內高品質食物，故拒絕提供服務。

平機會前晚發聲明，表示該食肆明目張膽地張貼告示，似乎沒理據地認定參加全民檢測的市民有殘疾，即易受感染及智力不足65以上，而拒絕為這些市民提供服務，是公然鼓吹歧視行為，亦很可能觸犯《殘疾歧視條例》，平機會對此表示強烈譴責。

警指標語不涉刑事 列雜項處理

另外，警方表示接獲市民報案，稱該食肆於店內展示的標語涉嫌違反《香港國安法》，柴灣分區人員到場了解後，未有發現涉嫌違反香港國安法的標語，事件不涉及刑事成分，並列作「雜項」處理。

餐廳負責人區先生憶述，昨午約1時，有8名軍裝警前往餐廳，稱接獲有人報警，其中4警進內及詢問「呢度邊個話事？」並向收銀店員指稱店內一幅印有美國總統特朗普、寫上「光復世界，時代革命」的海報，涉違反港區國安法，命令餐廳移除。

店主：香港連一張海報都容納不了

區先生表示，餐廳「好聽話」，馬上將海報移除，但稱海報實屬「搞笑」，而「特朗普先生」是他的偶像，嘆謂「香港𠵱家連一張海報都容納唔到，貼個鬼佬出嚟都唔得」。

區又透露，自從餐廳貼出海報被標籤為「黃店」後，陸續收到不少滋擾電話，「係咁打嚟講粗口」，經昨日事件後更擔心意見分歧者會有進一步行動，並表示對本港現况感無奈，不排除移民。

有食客看過該海報後說「冇問題啊」，但稱對警方此類執法行動不意外，「無言論自由都唔係第一日嘅事」。

（港區國安法）

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