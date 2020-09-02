解款員將軍澳站中刀亡 警指舊同事尋仇

【明報專訊】一名34歲解款員昨午與同事陪同技工前往將軍澳港鐵站恒生銀行維修櫃員機，突然被一名男子持12吋長利刀襲擊，解款員頭部及面部中刀浴血，倒地昏迷，其同事及技工與疑兇糾纏時亦中刀。疑兇其後逃走，在港鐵站出口被途人制服。解款員送院搶救後不治。警方指疑兇為死者前同事，事件涉及私人恩怨。
疑兇持12吋長刀伏擊 死者頭面中多刀
下午4時許，34歲任職衛安（Guardforce）的解款員李詠豪與另一名解款員，陪同一名技術人員前往將軍澳港鐵站B出口附近的恒生銀行維修櫃員機。其間，一名埋伏附近的男子突然出現，亮出12吋長利刀向李男施襲。另一名解款員及技術人員見狀上前與疑兇糾纏，二人均受刀傷。李男頭部及面部中多刀，浴血昏迷倒地。
疑兇其後向港鐵站B2出口逃去，並在出口處的梯級絆倒，其中一隻鞋飛脫，附近店舖職員及途人上前合力將其制服。警方接報到場，將該名男子拘捕，他報稱不適送院治理。附近診所職員為受重傷解款員急救，救護員到場將其送將軍澳醫院搶救，延至下午6時許不治。另外兩名職員受輕傷，送院後情况穩定。案件列謀殺及傷人，由將軍澳警區重案組跟進。現場留下大灘血迹，探員事後封鎖現場，拍照記錄，並在附近診所檢獲疑兇遺下的長刀。
警稱非解款工作 故護衛員未有佩槍
衛安回應稱，對於有員工在工作期間遇害，公司全體人員均表示哀傷悲痛，對受害員工家屬表示深切慰問，將設法協助家屬渡過難關。案件已交由警方深入調查，不便評論。
將軍澳警區刑事總督察阮成熙昨晚交代案情稱，疑兇為死者前同事，案發時已離職，事件涉及私人恩怨，將從二人過往糾紛的方向調查。他稱，兩名護衛員案發時並非進行解款工作，故未有佩槍，正調查疑兇動機，以及為何知道死者工作行縱。據了解，涉嫌謀殺及傷人被捕的30歲男子張文港早前曾任職衛安，其間工作不愉快，曾被同事排擠，去年離職，報稱現為非專營巴士司機。
恒生銀行表示，十分關注事件，會與外判公司跟進，並向護衛員家屬致以深切慰問。恒生又稱，相關維修工作不涉及處理現金，據外判公司表示事件中並無金錢損失。港鐵稱，職員接報後即時前往了解並協助維持秩序，事件已交由警方處理，車站B出入口暫時改為只准進入。