解款員將軍澳站中刀亡 警指舊同事尋仇

疑兇持12吋長刀伏擊 死者頭面中多刀

下午4時許，34歲任職衛安（Guardforce）的解款員李詠豪與另一名解款員，陪同一名技術人員前往將軍澳港鐵站B出口附近的恒生銀行維修櫃員機。其間，一名埋伏附近的男子突然出現，亮出12吋長利刀向李男施襲。另一名解款員及技術人員見狀上前與疑兇糾纏，二人均受刀傷。李男頭部及面部中多刀，浴血昏迷倒地。

疑兇其後向港鐵站B2出口逃去，並在出口處的梯級絆倒，其中一隻鞋飛脫，附近店舖職員及途人上前合力將其制服。警方接報到場，將該名男子拘捕，他報稱不適送院治理。附近診所職員為受重傷解款員急救，救護員到場將其送將軍澳醫院搶救，延至下午6時許不治。另外兩名職員受輕傷，送院後情况穩定。案件列謀殺及傷人，由將軍澳警區重案組跟進。現場留下大灘血迹，探員事後封鎖現場，拍照記錄，並在附近診所檢獲疑兇遺下的長刀。

警稱非解款工作 故護衛員未有佩槍

衛安回應稱，對於有員工在工作期間遇害，公司全體人員均表示哀傷悲痛，對受害員工家屬表示深切慰問，將設法協助家屬渡過難關。案件已交由警方深入調查，不便評論。

將軍澳警區刑事總督察阮成熙昨晚交代案情稱，疑兇為死者前同事，案發時已離職，事件涉及私人恩怨，將從二人過往糾紛的方向調查。他稱，兩名護衛員案發時並非進行解款工作，故未有佩槍，正調查疑兇動機，以及為何知道死者工作行縱。據了解，涉嫌謀殺及傷人被捕的30歲男子張文港早前曾任職衛安，其間工作不愉快，曾被同事排擠，去年離職，報稱現為非專營巴士司機。

恒生銀行表示，十分關注事件，會與外判公司跟進，並向護衛員家屬致以深切慰問。恒生又稱，相關維修工作不涉及處理現金，據外判公司表示事件中並無金錢損失。港鐵稱，職員接報後即時前往了解並協助維持秩序，事件已交由警方處理，車站B出入口暫時改為只准進入。