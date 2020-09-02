港聞

港聞二

輕度智障男氣槍射警車 認罪囚3年

【明報專訊】輕度智障的送貨司機於去年9月駕貨車時被警車追截，其間他用氣槍向警車發射膠珠，被捕後再被搜出手術刀，他在警誡下稱要替示威者「報仇」及計劃用刀「捅警察」。他早前承認管有仿製火器、在公眾地方管有攻擊性武器及危險駕駛3罪，昨在區域法院被判監3年及停牌18個月。法官稱，被告對警察或任何組織憤怒不是罪行，但若因此導致違法行為便需接受後果。

官稱不滿警方非罪行 違法需受後果

被告梁逸志（38歲）患自閉症及輕度智障，法官引述精神科報告稱，被告因社會動盪致情緒不隱，不滿警察執行職務方式，因感不安全而隨身帶氣槍，報告建議他須接受治療。法官判刑時稱，涉案氣槍雖殺傷力不大，但被告在車窗伸出氣槍，之後下車向後方警車發射，令司機或途人驚慌，而他為逃避警員，在街道上左穿右插亦相當危險，但考慮到他在最早時間認罪，扣減刑期後判囚3年。

職工盟鄧建華藏伸縮棍 認罪囚4月

另外，網民去年10月發起「反緊急法大遊行」，後演變為警民衝突。警方事隔半年控告職工盟幹事鄧建華一項管有攻擊性武器罪，案件原定昨日在九龍城裁判法院開審，但鄧改為認罪。裁判官形容涉案伸縮棍有一定重量，材質並非塑膠般「輕飄飄」，殺傷力頗強大，判鄧監禁4個月。

31歲的鄧建華承認去年10月6日，在旺角警署內管有一支伸縮棍。辯方呈上職工盟總幹事蒙兆達，以及香港亞洲家務工工會聯會撰寫的求情信，形容被告在職工盟任職的7年其間，不辭勞苦地向外籍傭工給予實質支援。裁判官稱，社會不容許一般市民在公共地方帶有攻擊性武器，單純管有有關物品已涉嚴重刑責，不接受辯方稱被告當日在街撿拾涉案伸縮棍，繼而放於背包之說。

【案件編號：DCCC105/20、KCCC505/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有攻擊性武器 反修例

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