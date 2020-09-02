港聞

港聞二

女子涉藏激光筆 警未依警例存證物

【明報專訊】科大學生周梓樂去年11月墮樓不治，引發市民在各區悼念，一名26歲女子涉在黃大仙被警員搜出激光筆和士巴拿，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。負責處理證物的警員供稱，他一直將證物置於警署的三格櫃內，案發後5個月才交由證物房保管，承認做法違反《警察通例》。案件將於今日裁決。

案發後5個月才交證物房

被告尹秀君被控去年11月9日，在龍翔道近黃大仙廟管有一支士巴拿及一支激光筆。現駐守黃大仙警署刑事調查第3隊警員張錦志供稱，他當晚接手案件後，將激光筆、士巴拿、手機和防毒面具等證物鎖進三格櫃內，至今年4月3日才應案件主管要求，交出激光筆檢驗，5日後他取回激光筆，連同其他證物交證物房保管。

張在盤問下確認，證物房的證物須登記在電腦系統內，以確保證物不受干擾，承認涉案做法「而家睇番係有（違反警例）」。辯方稱張加入警隊3年，亦曾接受處理證物的訓練，質疑其說法「係咪講真㗎？」張答稱「冇錯」。

現駐守黃大仙警區反黑組的警員林凱竣供稱，他當日凌晨約3時接手調查，由警員58585手上取得一個防毒面具、一支激光筆和士巴拿等物品。辯方稱上述說法與其口供紙有兩處出入，包括負責交接證物的警員編號不同，以及沒提及激光筆，林解釋當時「混亂中出錯」。

林在裁判官提問下稱，除在口供紙記錄證物情况，他之前曾在私人記事本做紀錄，亦沒將記事本交給控方。裁判官稱未聽聞警員會私下做紀錄，辯方則質疑警例規定警員須在警員記事冊記錄重要事情，當中包括處理證物情况，林回應不清楚上述內容。

【案件編號：KCCC 641/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 周梓樂 反修例

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