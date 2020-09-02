法醫：未確定陳彥霖死因 不排除遇溺亡

私處沒受傷 未能肯定曾否遭性侵

死者陳彥霖（終年15歲）於去年9月19日至22日之間去世。法醫李毓樺供稱，警方去年9月22日從水面撈起彥霖遺體，其時遺體身分不明，無家屬認領，法庭遂頒下解剖令，由他負責解剖屍體。他發現彥霖頭部無受傷、胸腔肋骨沒有骨折，肛門及生殖器官等部位都沒有傷痕。

法醫稱身上不見致命傷勢

稱諳水性者少入水自殺

李稱，彥霖身上不見致命傷勢，他無法得知彥霖何時何地下水，亦不知她為何全裸，僅憑排除法作診斷（diagnosis by exclusion），推論死於遇溺；死亡時間為去年9月19日、即彥霖失蹤當日的24小時內。裁判官提及彥霖本身熟水性，李表示在其解剖經驗之中「識游水而入水自殺的人不多」。

專家證人質疑無驗體內矽藻

法醫：港水域無藻類 一向不驗

代表醫管局的大律師稱本案專家證人、港大病理學系副教授馬宣立在報告中表明不同意李的看法，引述馬撰寫的報告指出，如果彥霖下水前可自行呼吸，理應會吸入藻類。被問到為何沒有化驗彥霖腎臟及骨髓內的矽藻，李表示香港的水質污染嚴重，導致水域「無藻類」，法醫部門一向不用此方法驗屍。

死因研訊主任表示，馬宣立在報告提及遇溺者的左右胸腔液體份量應該相若，但彥霖兩邊胸腔內的液體相差500毫升。李表示，兩邊胸腔的腐爛速度可能不同，因此形成差距。

失蹤當日遺青協傳單

職員：非跟進個案

庭上早前披露，彥霖失蹤當日在知專遺下一張寫有「唔好貪得意，大麻咪亂試」的香港青年協會單張，有陪審員懷疑彥霖有意前往日出康城的青協青年空間。死因庭昨午重召東區重案組警員李豪傑作供，李稱早前向青協職員查詢，職員透露一年前向公眾派發該大麻單張，但確認彥霖非青協會員，亦非青協跟進的夜青個案。

另外，彥霖母親何姵誼早前出庭作供。化驗師衛永剛分別從彥霖的肝臟組織及何姵誼的口腔拭子抽取DNA，鑑定結果顯示兩人很大機會是母女關係。聆訊今續。

【案件編號：CCDI870/19】

（反修例風暴）