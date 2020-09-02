婦遭警拉跌前 夫曾喝：睇住大肚婆 8‧31旺角與警衝突 斥防暴警完全失控

稱盼事件不再發生

林鄭：無衝突毋須警執法

特首林鄭月娥昨早在行政會議前回應傳媒提問，表示對於孕婦在太子站一帶執法工作裏「產生了一點不舒服」，她表示關注，亦不希望這種事情再發生。她又稱，在執法的過程中有「一些大家不願意看到的事情發生了」，「我們也要在事後作一個評估、去檢討」，又說要「正本清源」，「如果社會上沒有發生一些衝突、暴亂、打架，就不需要警方來執法」。

警方前日曾在facebook表示，前晚於亞皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情况使用胡椒噴劑。「及後，警員發現該名女子為一名孕婦」。

綜合網上多條網媒拍攝的片段，孕婦的丈夫在她被拉跌前，曾向在場警員表明她為孕婦。網媒「紙光媒體」的片段顯示，當時孕婦的馮姓丈夫正與防暴警口角，馮男斥警員刻意撞向他和妻子，警員叫他「戴番口罩」，馮男則稱警員扯爛其口罩。馮其後向在場記者講述事件經過，稱當時正等候橫過馬路，並說警員「特登撞我，我保護住我老婆」，並叫向在場警員「睇住大肚婆呀嘛！係咪人嚟㗎？」，當中夾雜粗口。

網媒「香港人連儂牆」的片段顯示，一名防暴警曾以粗口回罵馮。當馮男準備偕妻子離去，多名防暴警於約5秒後突然衝前從後拉走該對夫婦，其間在旁記者及市民均不斷高叫「大肚婆嚟㗎！」。網媒「拾玖傳媒」片段則顯示，當時一名防暴警右手手臂跨過孕婦後頸拉住馮男左邊手袖，其間曾撞向孕婦後頸，孕婦倒地後防暴警施放胡椒噴霧，及拉走一名欲扶起孕婦的女子，孕婦及馮男均「中椒」。

警：兩男女跌倒 發現為孕婦即時協助

本報再就網媒拍得片段向警方查詢，是否事前已得知女子為孕婦。警方昨回應時，稱警員拘捕該男子時，曾一度拉開其身旁的同行女子，「其間，該兩名男女曾跌倒，人員發現該名28歲女子為一名孕婦後，已即時提供協助。」

夫涉行為不檢 稱放工必經之路

警方以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕43歲馮男，已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。案件交由西九龍總區重案組跟進。他於昨午5時許獲准保釋，並表示自己於旺角附近工作，當時正偕妻子橫過馬路乘巴士回家，形容該處為放工「必經之路」。被問及他前晚大叫「有大肚婆」警員仍將其妻撞跌是否有問題，他說「防暴完全失控，唔會理你講咩，唔會理你死活」，他又批評林鄭，「檢討關注，之後又會做啲咩呢？」對於警方未承認拉跌妻子，馮男說很多網媒拍攝到事發經過，不容警方抵賴，會否追究警方「容後再講」。他又說自己背脊、頸部及手臂被胡椒噴霧噴至紅腫及疼痛。

另外，網上流傳片段，一名背黃色背囊女子在花旗銀行與一名防暴口角，女子欲打開玻璃門內進時，防暴用腋下夾着她開門的手臂，並大叫「唔好推我」，防暴警隨着玻璃門打開，與女子一同跌倒。據了解，該56歲女子涉襲警被捕。

明報記者

（反修例風暴）