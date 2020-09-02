港聞

港聞二

婦遭警拉跌前 夫曾喝：睇住大肚婆 8‧31旺角與警衝突 斥防暴警完全失控

【明報專訊】前晚8．31事件一周年，防暴警在旺角驅散市民時疑因碰撞起衝突，混亂中一名懷孕約7個月的28歲孕婦被警員拉跌，送院治理，孕婦經檢查後母嬰平安，留院一晚後昨出院，其被捕丈夫獲保釋後，批評「防暴完全失控」。警方前晚曾稱女子被拉開後才發現她為孕婦，惟網上多條片段均顯示，其丈夫早於事發前已表明其妻為孕婦。

稱盼事件不再發生

林鄭：無衝突毋須警執法

特首林鄭月娥昨早在行政會議前回應傳媒提問，表示對於孕婦在太子站一帶執法工作裏「產生了一點不舒服」，她表示關注，亦不希望這種事情再發生。她又稱，在執法的過程中有「一些大家不願意看到的事情發生了」，「我們也要在事後作一個評估、去檢討」，又說要「正本清源」，「如果社會上沒有發生一些衝突、暴亂、打架，就不需要警方來執法」。

警方前日曾在facebook表示，前晚於亞皆老街近通菜街附近拘捕一名男子期間，曾一度拉開其身旁的同行女子，並因應現場情况使用胡椒噴劑。「及後，警員發現該名女子為一名孕婦」。

綜合網上多條網媒拍攝的片段，孕婦的丈夫在她被拉跌前，曾向在場警員表明她為孕婦。網媒「紙光媒體」的片段顯示，當時孕婦的馮姓丈夫正與防暴警口角，馮男斥警員刻意撞向他和妻子，警員叫他「戴番口罩」，馮男則稱警員扯爛其口罩。馮其後向在場記者講述事件經過，稱當時正等候橫過馬路，並說警員「特登撞我，我保護住我老婆」，並叫向在場警員「睇住大肚婆呀嘛！係咪人嚟㗎？」，當中夾雜粗口。

網媒「香港人連儂牆」的片段顯示，一名防暴警曾以粗口回罵馮。當馮男準備偕妻子離去，多名防暴警於約5秒後突然衝前從後拉走該對夫婦，其間在旁記者及市民均不斷高叫「大肚婆嚟㗎！」。網媒「拾玖傳媒」片段則顯示，當時一名防暴警右手手臂跨過孕婦後頸拉住馮男左邊手袖，其間曾撞向孕婦後頸，孕婦倒地後防暴警施放胡椒噴霧，及拉走一名欲扶起孕婦的女子，孕婦及馮男均「中椒」。

警：兩男女跌倒 發現為孕婦即時協助

本報再就網媒拍得片段向警方查詢，是否事前已得知女子為孕婦。警方昨回應時，稱警員拘捕該男子時，曾一度拉開其身旁的同行女子，「其間，該兩名男女曾跌倒，人員發現該名28歲女子為一名孕婦後，已即時提供協助。」

夫涉行為不檢 稱放工必經之路

警方以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕43歲馮男，已獲准保釋候查，須於10月中旬向警方報到。案件交由西九龍總區重案組跟進。他於昨午5時許獲准保釋，並表示自己於旺角附近工作，當時正偕妻子橫過馬路乘巴士回家，形容該處為放工「必經之路」。被問及他前晚大叫「有大肚婆」警員仍將其妻撞跌是否有問題，他說「防暴完全失控，唔會理你講咩，唔會理你死活」，他又批評林鄭，「檢討關注，之後又會做啲咩呢？」對於警方未承認拉跌妻子，馮男說很多網媒拍攝到事發經過，不容警方抵賴，會否追究警方「容後再講」。他又說自己背脊、頸部及手臂被胡椒噴霧噴至紅腫及疼痛。

另外，網上流傳片段，一名背黃色背囊女子在花旗銀行與一名防暴口角，女子欲打開玻璃門內進時，防暴用腋下夾着她開門的手臂，並大叫「唔好推我」，防暴警隨着玻璃門打開，與女子一同跌倒。據了解，該56歲女子涉襲警被捕。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕黑警 831事件 孕婦

上 / 下一篇新聞

暫不足一成人約檢 專家憂勞民傷財 檢測站垃圾視「家居廢物」 醫生倡送焚化
暫不足一成人約檢 專家憂勞民傷財 檢測站垃圾視「家居廢物」 醫生倡送焚化
輪候者未隔1.5米 長者離站即吐痰抽煙
輪候者未隔1.5米 長者離站即吐痰抽煙
「只為錢來做」 採樣員稱不會受檢
「只為錢來做」 採樣員稱不會受檢
康署籲兼職員工覆會否檢測 籃球教練：感強迫
康署籲兼職員工覆會否檢測 籃球教練：感強迫
與許樹昌互相採樣 梁卓偉倡高危群組恒常測
與許樹昌互相採樣 梁卓偉倡高危群組恒常測
12確診1宗源頭不明 比例自8月最低 英基智新書院地盤工危殆 逾10工友須檢疫
12確診1宗源頭不明 比例自8月最低 英基智新書院地盤工危殆 逾10工友須檢疫
林鄭6點反駁杯葛普檢：封關不應再是議題
林鄭6點反駁杯葛普檢：封關不應再是議題
保就業獲4250萬 富豪酒店裁員拒發上年花紅
保就業獲4250萬 富豪酒店裁員拒發上年花紅
六合彩最快10月重開 一周一攪珠 限網上電話投注
六合彩最快10月重開 一周一攪珠 限網上電話投注
DSE延4月下旬 縮範圍删中英口試 考局三方案應變 終極安排：6．3未開考撤試
DSE延4月下旬 縮範圍删中英口試 考局三方案應變 終極安排：6．3未開考撤試
考局秘書長：離任無關政治壓力
考局秘書長：離任無關政治壓力
學生憂喜參半 教師：撤口試可專心操卷
學生憂喜參半 教師：撤口試可專心操卷
開學校園空蕩蕩 小學校長開Zoom迎新生
開學校園空蕩蕩 小學校長開Zoom迎新生
法醫：未確定陳彥霖死因 不排除遇溺亡
法醫：未確定陳彥霖死因 不排除遇溺亡
女子涉藏激光筆 警未依警例存證物
女子涉藏激光筆 警未依警例存證物
輕度智障男氣槍射警車 認罪囚3年
輕度智障男氣槍射警車 認罪囚3年
解款員將軍澳站中刀亡 警指舊同事尋仇
解款員將軍澳站中刀亡 警指舊同事尋仇
食肆拒接待普檢客 平機指涉歧視 被舉報貼違國安法標語 警着移除「光復世界」海報
食肆拒接待普檢客 平機指涉歧視 被舉報貼違國安法標語 警着移除「光復世界」海報
周庭續准保釋 盼「下次報到後能回家慶生」
周庭續准保釋 盼「下次報到後能回家慶生」
教會網上講座拒「國安」入 牧師被「踢出」
教會網上講座拒「國安」入 牧師被「踢出」
居屋設輪候制 房署：未必適合
居屋設輪候制 房署：未必適合
非法載客取酬 Uber司機終極敗訴 公司：影響1.4萬伙伴
非法載客取酬 Uber司機終極敗訴 公司：影響1.4萬伙伴
兼職司機稱續駕Uber 批政府不願順應潮流
兼職司機稱續駕Uber 批政府不願順應潮流
19小時兩鐵騎士撞車亡
19小時兩鐵騎士撞車亡
獨行匪持刀劫找換店 女東急智退賊保不失
獨行匪持刀劫找換店 女東急智退賊保不失
寵物走私案拘7人 愛協：多貓狗擠一籠慘不忍睹
寵物走私案拘7人 愛協：多貓狗擠一籠慘不忍睹
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】建制檢測合照 企位鬧小風波 美芬唔肯踎低 象哥一手扯開
【Emily】建制檢測合照 企位鬧小風波 美芬唔肯踎低 象哥一手扯開
【Emily】慢必議辦9‧30停運
【Emily】慢必議辦9‧30停運
【Emily】陳冠中等6人獲浸大頒榮譽院士
【Emily】陳冠中等6人獲浸大頒榮譽院士
【Emily】「明報教育出版公司」澄清：與《明報》各自獨立營運
【Emily】「明報教育出版公司」澄清：與《明報》各自獨立營運
【Emily】高官政要也檢測 董建華：我身體好好
【Emily】高官政要也檢測 董建華：我身體好好
【Emily】元朗區會加膠板 張秀賢話窄過食拉麵
【Emily】元朗區會加膠板 張秀賢話窄過食拉麵