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港聞二

開學校園空蕩蕩 小學校長開Zoom迎新生

【明報專訊】疫情下開學，昨日校園仍是空蕩蕩。將軍澳循道衛理小學新校長林德育昨隔着屏幕用Zoom與小一新生見面，校方又計劃9月23日恢復面授課堂前，安排他們回校認識新環境。循理會美林小學則透過YouTube直播學校開學禮，但遇上網絡擠塞。

小學YouTube直播開學禮遇「擠塞」

不少學校預錄或直播新學年開學禮。循理會美林小學校長袁錦翰稱，昨透過YouTube直播開學禮供全校600名學生觀看，希望增加現場感，但過程不太順利，信號不穩，事後已將片段放上網供家長學生重溫。他說網上教學每課人數較少，會使用其他軟件，相信不會有問題。

將軍澳循道衛理小學昨安排全校約150名小一生與校長及社工透過Zoom會面，校長林德育稱，學生過程中要穿校服，「希望有上學感覺、有規矩」，過程中家長陪同在側。他說學校本周主力支援小一生適應，安排家長未來數天到校領取書簿，配合下周簡單課堂，在老師網上指導下，學生在家打開書簿寫字等，讓他們對學科有初步概念，至9月14日起才循序漸進開始網上課堂。

小一學生9月23日可回校上課，林德育稱，計劃安排他們早兩日回校認識校園，增加他們的安全感，「由K3升至小一是很大變化，例如幼稚園仍有老師帶上廁所」。

相關字詞﹕新學年 開學 袁錦翰 林德育 循理會美林小學 將軍澳循道衛理小學

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