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DSE延4月下旬 縮範圍删中英口試 考局三方案應變 終極安排：6．3未開考撤試

【明報專訊】疫情持續多月，影響教學進度，應屆中學文憑試（DSE）考生首當其衝。考試及評核局昨公布2021年DSE特別安排，精簡各科考試，包括取消中英文口試，並提出三重應變方案，將DSE筆試延至4月23日開考，並把考試時間表壓縮至3.5周，以致出現一天考兩科情况。考評局秘書長蘇國生稱，若屆時因疫情未能開考，DSE將進一步延至6月3日，而「終極方案」是取消DSE，以考生校本成績及學校過去DSE表現預測考生成績。

明年DSE筆試原定4月上旬開考，蘇國生稱，疫情下停課多時，考生面對一定不明朗因素，影響學習進度，為「釋放學習空間」，局方決定簡化明年的DSE，主要包括兩個範疇，分別為DSE時間表及精簡各科評核要求。他強調相關安排是「一次性」。

壓縮至3.5周 部分一天兩科

DSE時間表方面，明年DSE筆試將延至4月23日至5月17日舉行，以給考生騰空更多學習時間，預計7月21日放榜，而考試日數將由4.5星期縮減至約3.5星期，減低腰斬DSE風險；考生人數較少的科目，可能需安排於同日上午及下午考核（見表）。考評局學校考試及評核部總經理許婉清稱，不想增添考生壓力，如要同日開考，希望影響考生數目最少，但由於本月考生才開始報考課目，局方掌握有關資料後，料11月時間表會有定案。

倘撤試改校本成績評估

考評局亦就疫情訂定應變方案，若未能如期考試，DSE會延至6月3日開始，放榜亦相應延至8月31日。如6月3日仍未可開考，蘇國生說會改以考生校本成績及學校過去DSE表現預測成績。他稱，今年已邀請學校參與「等級預測」研究，量度學生校內表現與公開試表現的比較，學校反應踴躍，有逾八成學校參與，最快本月下旬可跟校方匯報研究結果。他說，局方亦不願取消DSE，但稱等級預測是終極和後備方案。

撤9科校本評核 精簡5科考核

就精簡DSE安排，考評局宣布取消來年中、英文科口試及9個科目的校本評核，並精簡了5個科目的評核要求，包括只保留通識科校本評核（獨立專題探究，IES）的A、B部分，取消C、D部分，另有9科筆試亦作修訂，如取消部分選修單元、減少答題數目等，而中文科亦會從12篇指定閱讀篇章中刪減《岳陽樓記》及《六國論》。

考評局連續兩年取消中、英文科口試，蘇國生解釋，考慮取消時主要顧及社交距離問題，稱疫情是新事物，與其最終取消，不如及早決定，讓師生有更多教學空間教授其他課程。他又提及，局方正研究口試電子化，惟仍需時測試。至於不取消全部通識科校本評核，蘇稱各校進度不一，承認未必能顧及所有考生，不一刀切取消獨立專題探究，是希望平衡各方面需要，而大部分學校已完成獨立專題探究前半部分，故繼續計分，而後半部分需師生互動整理才可提交，故刪減可釋放學習空間。

明報記者

相關字詞﹕新型冠狀病毒肺炎 考評局 文憑試

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