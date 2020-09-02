六合彩最快10月重開 一周一攪珠 限網上電話投注

總投注額減11.6％ 庫房少收34億

馬會早在7月中馬季煞科時，已公布賽馬投注額數字，而疫情對足球投注額構成沉重打擊，馬會稱年內共3273場國際足球比賽延期或取消，令投注額下跌18.8%至925.9億元，是3年來最低。至於六合彩攪珠因2月2日起暫停，投注額大減39%至51.6億元。而向獎券基金撥款則由之前一年12.7億元減至7.74億元，惟慈善信託基金審批的慈善捐款則由42.7億元增至45.2億元。

馬會7月初曾公布7月21日起恢復舉行六合彩攪珠，惟及後第三波疫情爆發而再押後。消息稱，馬會曾考慮於9月下旬恢復六合彩攪珠，但經考慮後決定再押後一段時間，待疫情進一步緩和後才舉行，估計最快10月。

馬會回應查詢：暫無公布

消息又稱，由於六合彩彩票是獎劵基金主要收入來源，故不能長時間停止攪珠，但為免每次有數以十萬計顧客聚集在投注站購買六合彩彩票，令感染風險增加，馬會只好在恢復攪珠初期只接受網上及電話投注，消息形容是迫不得已的安排。馬會早前曾表示，過去每期六合彩攪珠，約70%顧客是透過投注站購買彩票。

馬會發言人回應六合彩攪珠是否延至10月恢復舉行時稱，暫未有任何公布。

（疫情第三波）