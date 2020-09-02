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保就業獲4250萬 富豪酒店裁員拒發上年花紅

【明報專訊】酒店及餐飲從業員協會接獲10多名富豪國際酒店集團的員工求助，稱今年2至5月被裁員後，未獲發糧單上列明屬2019年的第二期花紅，涉款共約10萬。工會批評集團在首期保就業計劃獲4250多萬元工資補貼，卻拒為被解僱員工發放屬去年的花紅，更以低薪聘請新員工代替被裁員工。

富豪：花紅屬酌情 經營困難維持減薪

富豪國際酒店集團回覆時表示，旗下酒店發放花紅屬酌情性質，稱酒店業經營環境困難，集團決定維持減薪及有薪假期的安排。

阿文和阿斌在沙田麗豪酒店中菜部分別工作近2年及4年，其間月入約2萬多元。阿斌稱，上司於5月初要求他們簽「七五折」減薪合約，新合約為期至8月。阿斌解釋，當時知公司有意申請保就業計劃，認為計劃應是保障自己，公司卻要求減人工是極不公平，因此拒絕簽署。阿斌又稱，公司於5月底以「配合公司營運發展」為由解僱他們，且未獲原定6月發放的2019年第二期花紅，金額約為5000元，兩人被解僱後至今失業。

根據求助酒店員工的糧單上列明，花紅屬酌情性質，且員工需今年6月仍在職才獲發花紅。工聯會權益委員會副主任鄧家彪表示，過往處理過類似個案，員工最終可取回全部或部分花紅，鄧說有關花紅屬去年，且是薪金一部分，又稱糧單沒列明被解僱會不獲發花紅，故有信心可追討。

鄧家彪又說，工會近月多次嘗試與集團商討解決方案不果，現正於勞工處排期落案。他質疑，富豪集團以不同公司的名義，在首期保就業計劃獲4250多萬元工資補貼，卻「為富不仁」，拒為被解僱員工發放屬去年的花紅，甚至以較低薪聘請新員工代替被裁員工。

（疫情第三波）

相關字詞﹕保就業計劃 酒店業 鄧家彪 富豪國際酒店集團

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