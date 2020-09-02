林鄭6點反駁杯葛普檢：封關不應再是議題

林鄭月娥昨提及醫管局員工陣線呼籲杯葛上述檢測，並詳列6點反駁，就計劃須居家令配合，她認同不是錯但不可行，計劃定位是願檢盡檢；至於或現「假陰性」，林太承認情况並非不會發生，但若認為市民因一次檢測就放鬆是低估港人自律能力；就世衛稱應集中檢測懷疑個案，林太稱這是香港一向採取的策略，與社區檢測無衝突。

第四點社區檢測中心被指高風險和第五點中心選址遭質疑，林太回應地點經過衛生署評估不會因檢測影響民居，若因地點不方便，市民就不去，便無法達到普及檢測；就堵截病毒源頭方法是「封關」，她稱「這個封關的口號，真的已經聽得太多……不應該再是一個議題」，強調本港已嚴格限制入境和整合關口，抵港的大部分是港人。

林太又稱在資源上「醫管局要多少我們便給多少……作為行政長官，我最愛護、最保護的是醫管局，包括醫管局所有員工」。

余慧明：封關無意思因已犧牲90人 港府需負全責

醫管局員工陣線主席余慧明回應，若要說封關最有意思的時候，就是1月底至2月初醫護要求封關時，至今「無意思」是因香港已犧牲90條人命，港府需為此「人禍」負全責，反問港府是否有為此道歉過。對於第三波疫情林鄭說除了輸入個案亦因本地鬆懈，余反駁台灣封關做得好市民就能如常過生活，港府繼續容許獲豁免者進出，全民檢測後亦會繼續爆疫。

另外，醫管局行政總裁高拔陞昨在港台《千禧年代》表示，不同意醫管局員工陣線呼籲市民杯葛全民檢測，擔心市民誤解工會意見是專業意見。他說任何檢測都一定有「假陽性」和「假陰性」問題，但因有覆檢，全民檢測計劃很「穩陣」。

（疫情第三波）