12確診1宗源頭不明 比例自8月最低 英基智新書院地盤工危殆 逾10工友須檢疫

明報記者

昨新增12宗確診個案，包括3宗輸入、8宗與之前個案相關、1宗源頭不明，累計個案總數為4823宗；另有少於10宗初步確診個案。源頭不明個案涉及一名64歲男子（第4871宗），他是地盤工人，住元朗水蕉新村，8月17日起在愉景灣智新書院地盤工作數日，到8月21日開始發燒，之後主要留在家中，8月30日到博愛醫院求醫，現時情况危殆，在深切治療部留醫。

校長：已消毒 會按教局時間表開學

張竹君說，地盤通風不好，工作較辛苦，雖然工人工作時有戴口罩，但不時會脫下口罩飲水等，與患者一同工作的10多名工人要接受檢疫。該名工人8月30日到博愛醫院急症室求醫時，有兩名醫護因沒穿合適防護裝備，被列作密切接觸者須檢疫，醫管局總行政經理庾慧玲昨表示，兩名醫護目前沒有病徵。

英基智新書院校長James Smith稱，確診工人在學校6樓露天天台工作，該處不會有學生到達，工人亦沒有進入學校其他範圍，而工人曾逗留的地方已消毒，校方預計會按教育局的時間表安排回校上課。

衛署：普檢助掌握社區個案 訂針對措施

昨日不明源頭個案佔本地個案約一成，比例是8月以來最低，張竹君說希望趨勢能保持，預計普及社區檢測計劃可令中心掌握社區的個案數目、比例及集中的地點，以實行針對性措施。

另外，屯門醫院一名66歲女病人（第2989宗）昨離世，疫情至今死亡人數增至90宗。昨日離世的女病人有長期病患，7月28日因喉嚨痛、發燒和咳嗽入院。據了解，該名女病人的76歲丈夫數日前已離世（第2962宗），消息人士透露，丈夫離世後妻子情况開始轉差。該對夫婦是疫情至今第二對染疫後死亡的夫婦。

（疫情第三波）