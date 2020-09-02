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「只為錢來做」 採樣員稱不會受檢

【明報專訊】逾2000名醫護及約2400名支援人員昨在141個檢測中心協助市民採樣，有初次替人採鼻腔及咽喉樣本的採樣員表示，有檢測者向他咳嗽，「唔知佢射程幾遠」，即使穿了保護衣也擔心。

政府廣招醫護協助採樣，昨有教授、前高官、前醫管局高層等參與。食衛局前局長高永文昨在界限街一號體育館任採樣員，他說上午為約數十人採樣，場內檢測者單向流動，預約不是很密，「唔會手套都換唔切」；又說有特意上幾課培訓班，過程大致順利。對於該體育館曾是選舉票站，高永文認為檢測和選舉是不同的事，不能比較，抗疫比較重要。他說檢測人數密集程度遠較投票低，而且選舉除了投票當天，也涉選舉工程。

香港醫務行政學院院長劉少懷昨在天水圍屏山體育綜合大樓參與採樣，他稱檢測場地大、採樣站寬敞，出入者用不同進出口，滿意安排。

遭檢測者對着咳 穿保護衣仍憂心

此外，昨在沙田源禾路體育館任採樣員的救護員阿黃（化名）說，曾接受3小時採樣訓練，以假人練習，昨首次為真人採樣，有護士在旁指導。他提到有市民在採樣時向他咳，「邊掩得切口」，當時他只能閃避，「唔知佢射程幾遠」，即使穿了保護衣，「希望唔會中啦」。阿黃表示自己不會接受檢測，因「唔知資料送去邊」，稱只為錢來做採樣員。

本身是藥劑師的採樣員林小姐稱，每次有人向她咳，都會換一次面罩、手套及保護帽。她亦稱不會接受檢測，因平時不外出，「做嚟都嘥氣」。

醫生支持計劃望助控疫

盼政府汲取第三波教訓

除了替人採樣，昨有醫生到檢測中心接受檢測。下周日會去檢測中心協助採樣的傳染病專科醫生曾祈殷昨在麥花臣場館接受採樣，「有人話個計劃成效唔高，但係唔做唔知㗎，愈多人參加，代表性愈高」。他希望支持檢測計劃，以助控制疫情，也盼政府在第三波疫情中能汲取教訓。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君則稱，昨要留守辦公室，已留深喉唾液樣本檢測。醫管局總行政經理庾慧玲則稱早前不適時已檢測，會留名額予市民用。

（疫情第三波）

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