輪候者未隔1.5米 長者離站即吐痰抽煙

受檢者稱採樣暢順 只5、6分鐘

141間檢測中心昨早8時啟用，其中秀茂坪及大圍隆亨邨的檢測中心較多長者，沙田源禾路體育館、旺角麥花臣場館則有不少中老年人和帶同小孩的家長，也有僱主帶外傭來驗。在天水圍屏山體育綜合大樓，有小學生、孕婦、穿拖鞋的年輕人和撐拐杖的長者，較少上班族。普遍受訪者都稱採樣暢順，只需5至6分鐘，場內者都保持社交距離。

據衛生署指引，檢測中心最好每小時換氣6次。源禾路體育館昨大開冷氣，不少人出來時眼鏡起霧，67歲陳先生說場內「冷氣好足」，通風好，採咽喉拭子時觸及「吊鐘」，有「少少反胃」，其妻則認為採樣過程舒服。

婆婆：前區議員稱「做咗身體健康」

秀茂坪社區中心昨有不少無預約者入場檢測，其中謝婆婆說有前區議員稱「做咗（檢測）身體健康」，故經對方預約數天後在曉光街體育館採樣，但昨見秀茂坪社區中心沒人龍，故入內取樣，完成後獲發口罩，隨即致電親友稱「有口罩派」，籲他們到場。

不過，大部分市民昨沒接受檢測，在曾爆疫的隆亨邨，有婆婆表示害怕採咽喉拭子，「睇片睇到我想嘔」，又稱朋友也全沒登記。她表示平日會洗手、戴口罩等，受訪時亦要求記者保持距離。同邨的梁氏夫婦也沒預約，梁先生說「如果是香港公司（檢測）我都會做」，又擔心被驗成「假陽性」，要跟「真陽性」患者一同隔離，「咁咪好無辜？」政府已重申，驗出陽性者要經衛生覆核才會確診送院。

居秀茂坪的陳先生表明不信政府，不參與，憂其個人資料及基因會外泄予中資機構。與他相反，昨帶一對子女去麥花臣場館的蔡先生憤怒地稱，不解為何有人把檢測與政治扯上關係，其10歲兒子說檢測為了「找出社區隱形患者」。

根據普及社區檢測網頁，個人資料不會傳送至境外，檢測過程會涉及細胞及其中的核糖核酸（RNA），但測試劑不能為測試者的脫氧核糖核酸（DNA）作任何識別或排序。

（疫情第三波）