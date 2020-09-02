暫不足一成人約檢 專家憂勞民傷財 檢測站垃圾視「家居廢物」 醫生倡送焚化

一度「站等人」 醫生料多人「甩底」

聶德權：預約出席率九成 增名額

為市民採樣的141間檢測中心，至昨日有32間7天全額滿。天水圍屏山體育綜合大樓昨預約額滿，但來者不多，駐該處採樣的香港醫務行政學院院長劉少懷表示，10個採樣站半日為約500人採樣，一度「站等人」，認為能上調每小時名額。在沙田源禾路體育館擔任組長的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，每時段本有30人登記，但僅約10人出現，料有人「甩底」。

公務員事務局長聶德權昨稱，預約者出席率逾九成，檢測中心運作暢順；評估後，明天起增加額滿中心的名額，但他沒說明名額數量。

正研發新冠病毒疫苗的港大生物醫學院教授金冬雁昨向本報表示，最終若多於兩成人口參與屬「意料之外」，估計最後只會找到雙位數確診者，仍會走漏很多隱形個案。他舉例如每人採樣檢測成本100元，100萬人就要花1億元，加上動員大量醫護，全民檢測效率低又勞民傷財。他認為將資源用於不斷重複檢測高危群組如院舍更有效，如目前已在做，再同時做全民檢測的額外得益很低。

盧森堡八成人驗 零感染僅數天

專家：證全民檢測無助截斷傳播

聶德權曾稱，如未來有第四、第五波，不需每次都封關口、嚴控社交距離、關閉大量場所，能靠快速大量檢測和加強追蹤防控。金冬雁反駁，人口約60萬的盧森堡早前推全民檢測，高達48萬人參與，花約3億港元，但「零感染」維持了數天又出現新一波疫情，反映全民檢測無助截斷傳播，亦反映檢測後防疫措施亦不能放寬，如出現第四、五波，港府想再做兩三次全民檢測，「財政儲備兩下就被你花光了！」

檢測中心的垃圾處理亦惹關注。旺角麥花臣場館檢測中心昨晚8時關門後，有清潔工將10多袋垃圾拿走，放上垃圾車，車上另有家居廢物，如木櫃、梳化等；有清潔工稱垃圾車會駛到昂船洲。

手套棄垃圾車遭拾荒者翻

聶：按衛署指引處理

「香港01」昨報道，將軍澳尚德社區會堂檢測中心有人將手套等棄置站外垃圾車，被拾荒者翻開。被問有關風險，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，有關情况不應發生，相信會有人跟進。聶德權昨則稱，按衛生署指引，檢測中心的廢物會按家居廢物處理，包括嘔吐物，解釋「屋企都有嘔吐物」，會提醒承辦商將廢物封好。

呼吸系統專科醫生梁子超批評，手套、拭子等很可能受感染者污染，「無可能唔當醫療廢物處理」，應由專車收集送焚化；若當家居廢物處理，如包裝壞了、有拾荒者或有動物接觸，或有工人處理時，可能再透過觸摸口鼻受感染。就聶德權說「屋企都有嘔吐物」，梁反駁醫院會將藥物當化學廢料處理，家居不能同樣處理只因不可行，兩者不能這樣比較。

梁質疑，若當局認為感染風險不高，為何強調中心要加強消毒和勤換手套；若風險高又為何不做好廢物處理，「邏輯上兩件事自相矛盾，即是始終有一件事是錯的」，如想大眾放心應盡量做多步，「無做到（當醫療廢物處理）要執返緊佢」。

醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲稱，接觸過懷疑及確診個案的醫護，所用手套等裝備屬醫療廢物，由專人處置；普通病房棄置的裝備則當普通廢物處理。公共醫療醫生協會會長馬仲儀認同，檢測中心廢物未達醫療廢物分類要求，但有被污染風險，不應隨便棄置民居附近。

明報記者

（疫情第三波）

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