涉深圳狎女友稚女 內地商人在港受審

落馬洲入境被捕

報稱商人的被告吳森雄（29歲），被控於去年1月1日至3月22日在深圳非禮女童X。控方開案陳辭稱，X的父母離婚後，X母與被告成為情侶，X與母親及姊姊住在被告於深圳的住所。去年1月至3月某天，年約5歲的X與姊姊及家傭在房中睡覺時，X突然醒來，看見被告脫下她的褲子及內褲，用中指及疑似注射器插入其私處，令其流血。

去年3月22日，X的生父接她和姊姊回家，其間X透露私處又痕又痛，生父着X的祖母替她檢查，祖母發現X私處又紅又腫，X遂告訴祖母被告曾侵犯她。家人把X送院及報警，醫生檢查發現X的陰唇有紅斑，內陰有大量細菌繁殖。同年10月，被告入境香港時被捕。

庭上播放X的錄影會面，X稱案發當日「媽咪個爸爸」脫下她的面褲及內褲，並用手指及像針筒的物件「篤」她的私處。X表示，她曾向母親說「爹哋搞我珠珠」，但母親聽後沒反應。辯方詢問X為何當時沒立即大叫，X說「我驚佢發現到我」。

居港者域外涉性侵兒童 港有司法權

本案根據《刑事罪行條例》第153P條起訴，該法例賦予香港法院域外司法管轄權，審理身為香港永久居民或通常居港的人於境外所犯涉及未滿16歲兒童的性罪行。聆訊今續。

【案件編號：DCCC35/20】