文員未獲續約 最後上班日斬機署「同事」

攜菜刀剪刀 兩人阻止同受傷

被捕的38歲男子姓曹，警方事後在他身上檢獲多兩把剪刀，他涉嫌傷人及藏有攻擊性武器被捕，由警員帶署扣查。首先遇襲的30歲男職員姓蔡，頭、手及背部受傷；阻止施襲時受傷的兩職員分別為32歲姓吳男子及45歲姓潘女子，3名傷者由接報到場的救護車送院治理。

現場為九龍灣啟成街3號機電工程署總部大樓的辦公室。昨午2時許，曹突然走近蔡，拔出一柄約10吋長菜刀向他襲擊，男女同事見狀試圖阻止亦受傷，曹其後由其他同事合力制服，同事報警。

警方接報到場調查及安排傷者由救護車送院，警員其後在曹身上檢獲兩把剪刀，將他帶署扣查，案件交由秀茂坪警區重案組第2隊跟進，其動機有待調查。

據了解，施襲男子患思覺失調多年，為合約文員，早前未獲續約，昨日為最後一天上班；施襲者懷疑未獲續約是與蔡有關，遂攜帶菜刀及兩剪刀上班，趁機施襲。

機電署發言人回覆稱，涉傷人男子為承辦商文職員工，處理能源效益事務處日常文書工作。遇襲者為男文員，另一名女文員及一名男工程師上前制止時受輕傷，3受傷職員送院治理後已出院。