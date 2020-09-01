民主黨去留民調 擬9‧21展開

不會加入去或留以外選項

胡志偉會後稱，香港民研將與中大新聞與傳播學院院長李立峯合作做民調，而民主黨目前仍與其他民主派交流意見。公民黨黨魁楊岳橋表示，民主黨曾告知對民調的關注點，公民黨尚未詳細討論。

至於會否在民調中加入除了「離開」或「留任」以外的其他選項，胡志偉稱為清楚決定去留，民調應不會加入更多選項，以免變得複雜，「你不知道走到多盡，才算走盡（列舉）所有的可能性」。

林卓廷：民調非只參考 盼公眾明白離開議會後果嚴重

香港民研上周五（8月28日）公布另一有關議員延任的調查，結果顯示逾半受訪者支持民主派議員「全部離開」，林卓廷說理解結果反映一定民意，但指民主黨即將展開的民調並非只作參考，而是具不容置疑的說服力，並帶來結論。

林又稱，希望公眾明白議員離開議會所帶來的「嚴重及不可逆轉的後果」，例如「（倘若）大灣區有幾十萬新增票數，日後種票、買票的情况，根本在大陸沒有辦法跟進」。