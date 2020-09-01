爭用洗衣機 巴漢涉斬殺同屋 分住兩劏房 廚廁共用

被捕20歲男子Muhammad涉嫌謀殺，由警員黑布蒙頭帶署扣查。22歲男死者Ahsan，頭及手中刀。案中兩人均為巴基斯坦裔，持香港身分證。現場為醫局街126B號新南風大廈，大廈有多個單位分成劏房，經常有南亞裔人進出，涉事閣樓單位分成3個獨立板間房，住客共用廚房及洗手間。

疑行兇後搬屍回房上鎖 清理現場

據了解，案中兩人各自租住閣樓單位的板間房。前日早上約11時許，兩人疑因爭用洗衣機爆發激烈爭執，有人揮菜刀向對方襲擊，Ahsan身中多刀昏迷，之後有人將Ahsan搬回其房間，放於牀上及用被包裹，把房門關好並上鎖，繼而清理單位走廊及廚房等共用空間的血迹，然後離開單位。

逃離現場 翌日拜神後報警

據悉，Muhammad昨早拜神後報警。警方昨午1時許接獲報案指單位曾發生打架傷人事件，衝鋒隊人員到場調查，經了解及盤問Muhammad後發現事有可疑，亦有異味由其中一個房間傳出，遂爆開鎖頭入房，發現Ahsan昏迷牀上，其後證實他已死亡。警方封鎖大廈各出入口，及將約25米外的垃圾站封鎖調查，法醫亦奉召到場蒐證。警方經初步調查後將案列作謀殺處理，交深水埗警區重案組接手，死者死因有待剖驗確定。遺體事後由身穿全套保護衣的仵工舁送殮房。

2019年3月，尖沙嘴海防道一單位兩名分別睡上下格牀的南亞裔男子，疑有積怨，於飲酒後動武，其中一人其後被發現昏迷牀上，送院不治，曾與其動武的男子涉嫌謀殺被捕。