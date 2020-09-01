岑子杰遇襲案 少年車手串謀傷人罪成

兩名被告分別為何力桓（16歲）及羅建華（29歲）。何力桓否認上述兩項控罪，但承認無牌駕駛及駕駛車輛無第三保。羅建華則承認串謀有意圖而導致他人身體受傷害、無牌駕駛、駕駛車輛無第三保共3罪。

無牌由佐敦駕到屯門 官：有別「普通小朋友」

辯方求情稱，首被告案發時只有15歲，冀法庭考慮他初犯，被大人利用而意識不到案件嚴重性，先索取報告再判刑；但陳官隨即反駁，被告在錄影會面中跟警員對答夾雜粗口，又稱他15歲、無車牌都能駕車由佐敦到屯門，形容被告「同普通小朋友好大分別」。

陳官裁決稱，根據閉路電視片段和兩名被告之間的通訊紀錄，證實首被告負責跟蹤岑子杰，匯報其行蹤，並在事後接載持棒球棍和牛肉刀衝入餐廳施襲的兩名男子，由佐敦駕車返回屯門老虎坑停車場，從中收取次被告3000元，裁定兩名被告與兩名施襲者之間有協議，串謀襲擊岑子杰。

陳官形容襲擊岑子杰的計劃經過小心策劃，包括跟蹤岑、安排車輛接載，以至使用頭套及失車來掩飾身分，形容策劃者心思細密程度「令人咋舌」。

【案件編號：DCCC880/19】

（反修例風暴）