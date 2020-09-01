水警：上級曾指陳彥霖裸屍有可疑 指揮官稱當刻未足判斷 遂交刑偵隊查

稱不信警方 主動到庭作供

知專生：睹陳神情恍惚徘徊調景嶺站

死者陳彥霖（終年15歲）於去年9月19至22日之間去世。外聘死因研訊主任、大律師曾藹琪甫開庭時說，上周五（28日）收到民主黨立法會議員林卓廷的電郵，表示一名知專學生目睹陳彥霖生前行蹤，希望出庭作證。死因庭隨即傳召知專學生陳家俊作供，他稱去年9月19日晚上7時許離開知專，及後在調景嶺站出口的鴻福堂外目睹疑似陳彥霖的女子。他說該女子赤腳游走，身穿吊帶背心，打扮較性感和暴露，他入閘後都有留意對方，見她步向B出口。

家俊供稱，知專去年10月公開部分閉路電視片段，片中人與他在調景嶺站見到的女子打扮相似，他相信該女子就是陳彥霖，他亦曾以化名「Black」接受傳媒訪問談及此事。被問到為何在聆訊中途作供，他說本案有不少疑點，不信任警方蒐證，「唔合理嘅係警方定性為屍體發現案，唔係謀殺案」，但他得悉其餘證人沒提及陳彥霖在調景嶺站內的行蹤，故希望出庭助查。

陳家俊說家人擔心他出庭作供會惹是非上身。裁判官高偉雄聽畢說，他具名作供將被傳媒廣泛報道，「我諗你唔使擔心人身安全」。陳又認為事隔一年才召開死因庭比較遲，裁判官解釋錄口供及索取報告需時，一般在兩三年內展開死因研訊，「一年已經係好快」。

水警陳國榮去年9月22日早上接到市民報案，稱在油塘魔鬼山對出海面發現屍體，他接報到場後，於中午打撈屍體。他稱死者面容發黑、屍身發臭，從外貌判斷是20至30歲女子。警員事後在附近水域搜索衣物，沒有發現。他透露小隊指揮官文惠長一度覺得屍體全裸有可疑。

水警督察：屍體漂流時衣物或被冲走

水警督察文惠長稱，由於死者身上沒有證件，加上皮膚較黝黑，連國籍都無法辨認，他不能肯定案件是否有可疑。他說，初步驗屍發現死者右小腿有一處2吋乘4吋擦傷，不足以致命，屍身亦沒有由硬物或鈍器造成的傷勢。陪審員問屍體赤裸的原因，文稱屍體在海面漂流時或被水流冲走衣物，尤其是夏天的衣物不太多。

化驗師稱體內未驗出毒品

警方及後為死者套取指模，確認死者為陳彥霖。政府化驗師康祐軒負責為遺體做毒理化驗，他稱於陳彥霖體內未驗出任何毒品，推論她死前5天沒吸大麻。聆訊今續。

【案件編號：CCDI870/19】

明報記者

（反修例風暴）