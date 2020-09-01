英國會外交事務主席收「香港恐嚇信」

董勤達在facebook和Twitter公開有關信件，他強調若希望捍衛自由、民主，便必須公開有人意圖威嚇，「這種中國共產黨保安部門的外國干預，是錯誤的、必須停止」。根據他上載的信件，信中未見恐嚇字眼，以「Dear Lord」（親愛的上帝）為上款，稱希望上帝消除董勤達反中的言辭及仇恨；又稱冀董勤達用愛扭轉未來英國外交政策的敵意；信件下款為「Hong Kong and China」。

英國保守黨人權委員會副主席、Hong Kong Watch主席羅傑斯（Benedict Rogers）留言回應，稱他在2018至19年間收到約20封同類信件、甚至其母親亦收到，「遺憾看到你（董勤達）現在亦收到了」。

曾批圍鄭若驊示威者

倡予BNO港人英國國籍

董勤達曾多次就香港事務發聲，包括去年曾建議英國政府給予持BNO護照港人完整英國國籍。律政司長鄭若驊去年出訪倫敦時被示威者包圍並跌倒，當時董勤達批評示威者做法不對，稱鄭因公務到訪，應避免受攻擊。

（反修例風暴）