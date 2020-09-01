稱國安法威懾力強 鄧炳強：反中亂港陣腳大亂

鄧炳強稱，自港區國安法6月30日生效後，警務處國家安全處於7月1日成立，該處大致分三大部分，分別是情報收集、調查與行動、訓練與後勤支援，主要職責包括收集及分析危害國家安全行為的情報，開展一系列調查活動及其他相關行動等。

他說，港區國安法生效兩個月以來發揮很強的威懾力，一方面暴力事件和非法遊行集會已幾乎為零，另一方面，不少反中亂港分子陣腳大亂，有人宣稱與暴力「割席」，亦有人悄悄潛逃；他又稱自年初以來，本港面臨較嚴峻的本土恐怖主義威脅，如發現爆炸品、危險化學品等，雖然在港區國安法實施後情况有改善，但仍不可以掉以輕心。

鄧炳強又稱，警隊在「修例風波」中付出巨大努力，他為同事的表現感驕傲，會按相關制度，部分表現特別優秀的同事會獲應有的獎勵，又形容經過修例風波後，警隊同事更團結一致，對戰勝任何挑戰更有信心。

鄧：將與內地警隊作更多交流

他提到每年有數以百計警隊同事到內地交流，會待本港疫情穩定後，安排同事與內地作更多交流、探訪和學習。至於個別國家聲稱將考慮暫停與警方的部分交流，他說警隊與許多國家都有溝通交流，因此個別國家行為不會產生很大影響。

（反修例風暴）