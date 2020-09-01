被指命喪8‧31 「韓寶生」：不澄清因不想幫警

赴英尋庇護 稱證據分享外國

王茂俊昨早在facebook（fb）發布短片，稱已離港到英國尋求政治庇護。他指過去一年低調行事，亦配合警方到警署報到，而為了保護身邊人安全，一直以化名回應有關自己失蹤或死亡的傳聞，認為若以真名澄清，「只會幫了警察做事」。短片中他說已與家人斷絕關係。他提到自己將會「將手上的證據，透過自己的故事分享給外國勢力」。

王其後在fb直播稱，他被控的8項罪名「係屈㗎啦」，又指自己有片段證明當日在太子站不停被一名女子挑釁，該女子最終沒做認人程序，但他自己仍然被控，「整個過程都是不公平」。

王稱保守估計若被定罪可被判監5至7年，他曾求助612人道支援基金，但基金僅叫他「要你衡量吓唔好去做呢啲嘢」，亦「有人叫我去坐（監）」。王認為若留在香港就沒法為自己澄清，「講唔到要講的東西」，而澄清身分是不想被「騎劫」。他說慶幸自己有積蓄，暫時在英國可獨立生活。

王茂俊接受《蘋果日報》訪問時，重提8．31被捕當日先後由太子站被運到荔枝角站、葵涌警署、瑪嘉烈醫院及新屋嶺扣留中心。他認為警方故意將當晚被捕者運來運去，以阻礙他們尋求律師援助。他又提到被捕時遭警壓在身上，形容對方力度是「想置我於死地」，「尾龍骨郁唔到」，花半年時間做物理治療才好一點。

王茂俊昨與同樣流亡英國的鄭文傑到倫敦的中國駐英國大使館示威。他說8．31仍需大家去追尋真相，而8．31、7．21都有很多人被冠上不同罪名，「但司法已死」。他稱警察濫暴是不爭事實，希望大家將焦點放在要面對訴訟的人及警方濫暴之上。

（反修例風暴）