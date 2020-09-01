警驅散8‧31聚集 孕婦遭扯跌中椒 至少拘14人 票控獻花社工亂拋垃圾

入夜後，聚集市民由太子站轉往旺角。據了解，防暴警在亞皆老街近西洋菜南街驅散人群時，與人群中一名孕婦碰撞，其同行黑衫男上前理論，雙方衝突，有防暴警拉扯男子，混亂中孕婦倒地，傳媒上前拍攝時，防暴警突施放胡椒噴劑，多人「中椒」，包括孕婦。

防暴警其後為孕婦作初步治理，亦有女警坐在孕婦背後作靠背，孕婦不時輕撫腹部，救護車接報到場將她送院，同行黑衫男子及警員亦隨車到醫院，孕婦經治理後情况穩定。警方於facebook發帖稱，驅散時部分人拒絕聽從，拘捕一名男子其間曾拉開其同行女子，並使用胡椒噴劑，其後發現該女子為孕婦。警方非常關注有孕婦於混亂的示威現場中受影響，對她表示慰問。消息稱，孕婦及同行男子為夫婦。

警：其後發現女子為孕婦

旺角警署旁的太子站昨午開始陸續有人到場獻花，警員曾拉起封鎖線令市民無法靠近，有市民轉至C1出口及警署近通菜街位置擺放花束，警員將花清走。社工呂智恆到場獻花時被警員指亂拋垃圾，被發定額告票。接近黃昏時，防暴警在旺角警署附近嚴密佈防，多個路口有警車戒備，亦有防暴警在街上巡邏。

及後獻花人龍愈來愈長，延綿數十米，有人高叫「光復香港、時代革命」口號。立法會議員毛孟靜及多名區議員在站外不斷接收花束。警方於昨晚7時許在太子道西舉紫旗，其後在西洋菜南街舉藍旗，警告在場者正參與未經批准集結，強調警告包括在場記者。另外，防暴警兵分多路在西洋菜南街不同路口包抄，截停搜查逾百人，包括記者。

獻花人龍數十米 有人喊光復

警方於facebook發帖稱，旺角、太子一帶均有人群集結及叫囂，截至昨晚10時至少14人被捕，年齡16至60歲，包括自稱記者的17歲男子，各人分別涉嫌非法集結、公眾地方內擾亂秩序行為及襲警等。警方亦向部分逗留者發出限聚令告票。到場獻花的吳先生形容8．31事件對港人非常深刻，「自己永世都唔會忘記」，但身邊有朋友已淡忘，或選擇「唔想再記起」，他對此感失望。他說：「點解一個政權可以咁荒謬？點解警察可以咁霸道？」

明報記者

（反修例風暴）

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