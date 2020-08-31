【Emily】阿仔無學返 何副局話痛苦 回「娘家」呼籲市民積極參與普及檢測

【明報專訊】全民檢測聽日正式展開，工聯會過去兩日都落區宣傳，同協助市民預約檢測。勞福局副局長、工聯會何啟明噚日聯同黨友鄧家彪，重返佢曾任兩屆區議員嘅藍田康雅苑，呼籲市民積極參與檢測。何啟明話要等疫情緩和，小朋友先可以返學，「我個仔已經半年無返學，我好痛苦之餘，佢都好痛苦」；鄧家彪喺隔籬笑住話「我都係一樣啦」。
鄧家彪噚日上載同何啟明落區短片到facebook，見到兩人一邊叫咪宣傳，一邊回答街坊嘅問題。何啟明同街坊講，呢隻病毒「好蠱惑」，因為受感染者喺無病徵嘅情况下，都可以傳染其他人，「香港嘅隱形病患者唔斬草除根，切斷它，確實好難令香港嘅疫情降低」。
何副局又話計劃係自願參與，未必會全港市民都去做，「但透過呢個普及檢測，推動到大部分，至少揾到一個得一個隱形病患者，係香港疫情緩和嘅着力點」
有人話應封關 何：係社區有病毒
至於有人話政府應封關控制疫情，何啟明話𠵱家喺社區裏面有病毒，希望大家留意清楚。鄧家彪補充，其實𠵱家已經近乎封關，話好多輸入個案都係香港居民，「封關喺咪要唔畀香港人返嚟？」批評提出封關說法嘅人轉移視線。鄧家彪又話已經幫過百個街坊上網登記，藍田（東）社區會堂頭幾日嘅預約已經滿額。