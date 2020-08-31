【Emily】阿仔無學返 何副局話痛苦 回「娘家」呼籲市民積極參與普及檢測

鄧家彪噚日上載同何啟明落區短片到facebook，見到兩人一邊叫咪宣傳，一邊回答街坊嘅問題。何啟明同街坊講，呢隻病毒「好蠱惑」，因為受感染者喺無病徵嘅情况下，都可以傳染其他人，「香港嘅隱形病患者唔斬草除根，切斷它，確實好難令香港嘅疫情降低」。

何副局又話計劃係自願參與，未必會全港市民都去做，「但透過呢個普及檢測，推動到大部分，至少揾到一個得一個隱形病患者，係香港疫情緩和嘅着力點」

有人話應封關 何：係社區有病毒

至於有人話政府應封關控制疫情，何啟明話𠵱家喺社區裏面有病毒，希望大家留意清楚。鄧家彪補充，其實𠵱家已經近乎封關，話好多輸入個案都係香港居民，「封關喺咪要唔畀香港人返嚟？」批評提出封關說法嘅人轉移視線。鄧家彪又話已經幫過百個街坊上網登記，藍田（東）社區會堂頭幾日嘅預約已經滿額。