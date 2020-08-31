網課斷線畫質差 基層生嘆課業難跟

借快餐店Wi-Fi做功課 課時縮短不敢提問

家住社區房屋的黃同學9月升讀中五，住所位於唐樓，沒鋪設上網線。年初他只能用手機上課，惟網速有限，網課不時斷線或不順暢，「聽（老師）一句話，有幾秒無了」，亦看不清楚老師在熒幕展示的筆記。直至4月中，他獲社區組織協會借出電腦及「Wi-Fi蛋」後，硬件問題才有改善。

雖獲接駁網絡的電腦，但不代表黃同學學習進度與課堂完全接軌。平時在校遇難題，他可即場舉手發問或請教同學，但疫情下每天上半日網課，每節課時縮短，「時間好倉卒，問問題就佔了其他同學的時間，好像不太好」。高中課題較艱深，家人難以指導，即使老師准學生課後WhatsApp發問，他擔心打擾老師工作，為免尷尬，也甚少尋求老師解難。

疫下成績急跌 盼盡快回復面授

高中5月底曾復課，黃同學說，回校見部分同學能跟上課程，明白老師講課內容，自己卻追得辛苦，「好像時間不夠用，又要趕回之前做漏、未聽到的東西，還要趕做筆記，一日時間完全不夠」，自覺進度落後他人。問題終在6月考試浮現，其平均分較上學期急跌10多分，英文科跌幅尤明顯。黃同學認為，理科知識尚可靠操練、反覆看書理解，但文科要老師解釋，而英文本身是弱項，這半年該科表現愈發變弱。

至於較有把握的數學，以前在校上課，他有能力預先自學下一單元，但現時連部分正教授的課題都聽不明白，需上網多查資料。隨疫情緩和，黃同學希望盡快恢復面授課堂，讓他更易得老師支援外，亦可在較專心的環境上課。