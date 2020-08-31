開學續網課 小學籌集電腦助窮生 縮教學片增提問 訓導「巡堂」保專注

明報記者 黃焯謙 蕭愷情

調整時間表 免同校兄弟爭電腦

過去大半年的網上學習，對基層學生是一大挑戰。牛頭角的閩僑小學約兩成學生的家庭領取綜援，校長葉淑婷稱，學校平板電腦數目不足應付學生借用需求，停課初期她四出到機構收集電腦、「Wi-Fi蛋」、數據卡等，亦有人向學校捐贈二手電腦，最終學校向70名學生借出電腦。

葉說，初小學生未必能專注看教學片段，無人指導下功課表現亦會較差，故教師每周聯絡學生，跟進學習情况。校方考慮到未必每個家庭都有打印機，學生或難完成家課，故9月開學首數天會安排學生分批回校，領取工作紙、作業等，讓他們可在家邊上課邊做。

非華語生欠語境 中文倒退

深水埔街坊福利會小學校長張麗雲稱，該校一半學生來自基層家庭，也有逾一成非華語生。她憶述剛過去學期復課時，部分學生出現學習差異，包括非華語生中文倒退，「停課下沒有中文語境，在家都只用母語，已有的中文知識都忘記了」。她稱，部分學生住所比較狹窄，有的需於牀上聽網課，另有部分學生居住環境嘈雜，故復課時學生專注力明顯較差，加上缺乏外出及體育課等，上課反應比以往少。

她預料新學年情况或會持續，故將縮短實時課堂中播放教學片段的時間，並於片段之間多向學生提問，日後恢復面授課堂，校方會安排功課輔導班及課堂教學助理等，處理學習差異問題。

即使有電腦，缺教師或家長在旁支援，亦影響學生學習。觀塘的迦密梁省德學校校長李小娟說，學生在家專注力較低，而部分父母是雙職家長，日間未能督促子女上網課，故學校訓導主任會到不同班別的實時課室「巡房」，留意學生上課情况。

多子女少電腦 需手機上課「眼都矇」

疫情不僅令基層面對網上學習困難，新民主同盟大埔區議員任啟邦說，部分經濟較佳的家庭，家中僅得一部電腦，卻有兩名或以上子女須同時用電腦上課。育有三子的他說，其子曾用手機上網課，「看到眼都矇」。明白學生難處的任啟邦，上周起與同黨區議員發起回收舊電腦，他稱會將獲贈的電腦重置設定，並安裝Zoom等上課所需學習程式，再轉贈有需要家庭。