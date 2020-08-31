前年回收2% 政府研推先導收集家居廚餘

政府斥資興建的小蠔灣廚餘廠每日最多處理200公噸，該廠2018年運作以來處理量一直偏低，今年1至7月共處理1.68萬公噸廚餘，平均每日約79公噸，佔該廠最高處理量約四成，較去年每日約92公噸下跌約14%。環保署稱工商業界廚餘量受疫情影響而減少。

10年內研建6間 沙嶺廠2022年投產

根據環境局2013年公布的《香港資源循環藍圖2013-2022》，政府計劃10年內興建5至6間廚餘廠，目標於2022年把堆填區人均棄置廚餘量減少四成，截至目前只有小蠔灣廚餘廠投產；政府今年6月提交立法會文件顯示，沙嶺廚餘廠2022年完工並投入運作；第3間廚餘廠仍在進行可行研究及環評，未有落成時間。政府預料要到2030年中，才可提升廚餘處量至每日1800公噸。

綠惜地球促推垃圾徵費

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指，本港回收再造業困局存在多時，華南停運是冰山一角，他說年底會有大型塑膠廠落成，在未有垃圾徵費及生產者責任制計劃下，對能否回收足夠廢膠樽成疑。他促請政府在10月立法會復會後，恢復審議垃圾徵費條例草案。