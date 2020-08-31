批政府補貼小蠔灣 前高層：華南成犧牲品

黃煥忠質疑，政府計劃全港至少興建5至6間廚餘廠，若全部由政府「包底」建廠及付運費，長遠對公共財政造成沉重負擔，認為現時經濟下行，應重新思考新廚餘廠的營運模式。

照搬內地經營模式失敗 逾億建廠失預算

黃煥忠表示，華南在內地有設廠將廚餘轉化成魚糧及飼料，產品需求較多，公司最初打算將內地經營模式搬到香港，但香港的魚場遠少於內地，對魚糧需求有限，影響華南收入，即使後來生產堆肥，市場亦有限。加上，在港營運廚餘廠成本亦較內地高，單是興建廠房已投資約1億元，「開頭已失預算」，再者本港未有落實垃圾徵費，政府又補貼小蠔灣廚餘廠，皆影響華南收集廚餘量。

稱政府包底徒增公共財政負擔

籲公私合營攤分成本

為了增加回收量，黃煥忠稱政府不單斥資興建小蠔灣廚餘廠，更補貼運輸費，令自負盈虧的企業如華南難以競爭。

黃稱，小蠔灣廚餘廠的「設計、建造、營運」模式，為政府長遠帶來沉重的財政負擔，認為政府應探討以公私營合作模式營運廚餘廠，除了可與私人企業攤分成本及風險，亦可提升效率。

資料顯示，政府於2014年向立法會申請撥款逾15億元興建小蠔灣廚餘廠，文件稱該廠每年的營運成本為7240萬元；政府於2018年再向立法會申請第二間位於沙嶺的廚餘廠，建造費用逾24億元，每年經常開支近1.8億元。