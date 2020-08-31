回收量不達標 環保園廚餘廠結業 環署欲保留華南廠房引進別公司接手

租約要求年處理3.36萬公噸華南截稿前未回覆

本報向華南查詢，截稿前未獲回覆。環保署表示，華南於2012年經公開招標投得環保園內一幅約9.1萬平方呎土地，興建廠房回收廚餘用作生產蛋白飼料營養品，租約由2013年1月1日開始，為期20年，月租18萬元，2015年開始試產，華南承諾每年處理3.36萬公噸廚餘，主要回收來自工商業界的廚餘，當中包括機場及酒店等客戶。

環保署未有披露華南回收廚餘量，只稱華南未達到租約規定，環保署曾多次與華南管理層會面，了解困難及商討協助華南提升其收集和處理廚餘的能力，而華南亦有嘗試改善，包括加強宣傳及研發新的生產線及產品，惟處理量未見持續改善。

2017年被揭八成廚餘直送堆填區

據本報了解，環保署有意保留華南於環保園投資約1億元興建的廠房，並引進其他公司接手營運，該署仍與華南商討退場安排。華南已於今年7月停止廚餘收集服務，本報致電該廠仍有職員接聽，沒回應事件。

翻查資料，華南投產首年獲寬限期，每月最少處理約700公噸廚餘，第二年開始每月須處理1400公噸，但華南未能持續達標，環保署曾向華南發警告。有傳媒於2017年揭發華南將部分廚餘直接棄置堆填區，華南當時解釋，回收廚餘水分含量高，只有20%可以製造魚糧，分揀後將餘下八成送到堆填區。

收支未平衡

前高層：止蝕離場

華南母公司世界集團前非執董、浸大有機資源中心總監黃煥忠表示，華南回收廚餘製造魚糧的經營模式不奏效，該公司後來開拓新產品，回收廚餘堆肥，但仍未能達到收支平衡，唯有止蝕離場。

曾游說淘大花園使用服務告吹

淘大花園業主委員會主席葉興國稱，華南於2015年曾接觸該屋苑游說使用其廚餘回收服務，但要求支付運輸費，業主委員會對此未有共識，未能成事，後來業主委員會籌錢購買廚餘處理機，用作生產堆肥，最多一日收集約150公斤廚餘，近月疫情下有所減少，但每日仍收集到50至60公斤。葉興國稱，要說服業主委員會從管理費撥款支付回收廚餘款項並不容易，稱若政府資助屋苑購買廚餘回收桶及補貼運費，會申請撥款。

明報記者 馬耀森