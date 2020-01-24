萬支飲品藏300「毒樽」 檢毒1.7億今年最大宗

毒品調查科人員上周四晚持手令突擊搜查安樂村一工廈單位，發現逾千箱樽裝飲品。探員遂開箱檢查，分別於150支飲品樽檢獲88公斤冰毒、於143支飲品樽檢獲82公斤海洛英、於12支飲品樽檢獲8公斤氯胺酮，市值約1.7億元。兩名分別33及27歲、正搬運貨物的非華裔男子被捕。兩人報稱運輸工人及無業，其中一人持行街紙，警方相信，兩人均為涉案跨國販毒集團成員。他們被暫控一項販運危險藥物罪，案件今天會在粉嶺裁判法院提堂。

工廈拘兩非華裔男 一持行街紙

毒品調查科總督察（行動）葉秀蘭表示，每個紙箱置有12支飲品，包括不同口味的果汁，涉及逾萬支飲品，警方檢獲該批飲品時，其狀態完整，相信販毒集團將多個分裝成小包的毒品收藏在飲品中。葉秀蘭又說，由於毒品量及用作隱藏的貨量大，尚未確定毒品來源地。

上半年破4宗億元毒案 料疫情影響

毒品調查科警司（行動）鄒旺忠指出，連同今次案件，警方及海關於今年上半年共破獲4宗億元毒品案，今年檢獲的冰毒及海洛英數量超出2018、2019年總和。鄒旺忠表示，由於戰亂、經濟及個別國家改變禁毒政策，全球毒品產量及檢獲量近10年有上升趨勢，另受新冠病毒疫情影響，各地出入境實施管制措施，販毒集團改以貨運方式將毒品偷運抵港；由於貨運成本高及毒品價格上升，集團改以販運大批毒品謀取利潤。