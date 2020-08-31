2月供款積金公司5月處理 財困教育機構錯過保就業死線

永明：如紀錄不符 需向僱主釐清

自2003年成立的「戲劇英語」與本地學校合作，按需求於海外聘請老師，並協助申請工作簽證來港學校教學。戲劇英語首席執行官易德明表示，機構於2018年前每年約聘70多名教師，惟於2018年被大型教育團體「拖數」，去年遇社會運動，至今年疫情下停課，大部分學校削減非必要開支，包括額外的英語課，戲劇英語收入連續3年受衝擊，除拖欠部分教師薪酬，機構亦削減人手，「緊絀到曾向財務公司借錢」。

質疑怠忽 有問題不聯絡查詢

戲劇英語向積金局保監投訴

易德明出示銀行文件說，於今年2月將3名員工強積金供款入數予強積金管理人「永明」，並申請政府保就業計劃，惟於8月初收到保就業計劃秘書處通知，稱其機構強積金供款超過規定日期（5月7日），不合資格申請。易德明向永明投訴後，始知永明至5月14日才完成處理有關款項，經紀解釋因供款額與過往紀錄不符，未能及時處理，「如有問題，為何不聯絡我們查詢？又為何最終在沒有我的指示下又可處理？」易德明質疑永明怠忽，已向積金局及保險業監管局投訴。

永明回覆查詢時表示，個案涉及客戶私隱故未能評論或披露詳情，但重申於一般情况下，強積金計劃管理人須在客戶清晰指示下行事，如發生供款與紀錄上應供款金額不符，管理人需向僱主釐清意圖，獲指示後才能完成相關供款程序。如需與客戶聯絡，管理人會經電話及／或信函通知。

負責處理保就業計劃申請的政策創新與統籌辦事處回覆不評論個別個案，稱計劃採納強積金紀錄作為計算補貼基礎，若僱主未有在5月7日前為所有僱員在「指定月份」準時供款強積金，將影響補貼金額計算；又稱如有特殊情况或申請者對申請或上訴結果不滿，可與保就業計劃秘書處聯絡。創新辦表示，第一期保就業計劃下不獲批工資補貼的僱主申請約有1.86萬宗，當中約1.23萬宗涉及申請人無合資格的強積金戶口或僱主在「指定月份」無為僱員供款強積金。

政府：不滿結果特殊情况可聯絡

保監局表示，不評論個別個案，稱至今共收到4宗有關申請保就業計劃投訴保險中介人個案，正按既定程序跟進處理。

明報記者 李以莊