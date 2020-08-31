最快兩周後推 薛永恒：健康碼無法採普檢結果

薛永恒昨出席無綫節目《講清講楚》稱，今年5、6月粵港澳三地疫情較穩定時，已準備好港版健康碼系統，惟因7月出現第三波疫情而暫停。他說，近日本地疫情雖已趨緩和，仍需待疫情更穩定才能推出，「要（確診個案）單位數字，無本地感染，再觀察疫情沒有出現反覆才用得」。

關於健康碼用法，薛永恒透露，首階段會有配額，市民若要出境要先網上登記，再去認可檢測中心做核酸測試，測試結果會上載至衛生署。市民確認結果為陰性後，就可到衛生署網站申請健康碼，過程需提供基本個人資料如姓名、性別、出生日期、證件號碼、電話等。薛表示，未能應用全民檢測結果於健康碼，因待港疫情穩定仍須最少兩周。

檢測取碼過程一兩天

他說，已與粵澳兩地的健康碼對接好，市民取得港版健康碼後，輸入當地政府要求的資料，如粵康碼要求提供前往的城市，即可轉換；整個取碼過程包括檢測，需一至兩日。過關時出示健康碼，將可豁免強制檢疫又滿足健康申報要求。

普檢預約接8投訴 3宗警方查

另外，政府稱全民檢測網上預約共收到8宗投訴，疑涉盜用他人資料預約，會嚴肅跟進，並把3宗個案交由警方網絡安全及科技罪案調查科處理，而已取消登記不會計入登記紀錄，絕無「篤數」。

薛永恒強調，沒同意下使用別人個人資料為違法，若確認為惡意，會採取執法行動。

（疫情第三波）