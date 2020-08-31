醫護工會質疑普檢成效 兩辦批抹黑

工會憂多假陰性 偕區議員籲杯葛

昨日多區民主派區議員、醫管局員工陣線聯同民主派初選民意代表，呼籲杯葛全民檢測。員工陣線主席余慧明認為，全民檢測須有封城、居家令配合，並須於短期內替全港市民做檢測，政府是次檢測無上述配套，質疑成效。副主席羅卓堯引述外國研究稱，潛伏期檢測出現假陰性的機率極高，取得陰性結果的市民或誤以為自己健康，繼續將病毒於社區傳播。

另有西貢區議員、中西區議員等批評政府無就區內設立檢測中心做諮詢，憂慮增加社區爆發風險。

林鄭：反檢測者皆反中央活躍分子

林鄭月娥昨於facebook稱，「某些打着民主或自由旗號的議員找藉口抹黑計劃，危言聳聽，呼籲市民杯葛檢測，令人氣憤」，又說反對全民檢測者「都是反中央、反政府的活躍分子」，他們面對和市民健康息息相關的公共衛生議題，也不放過製造事端和挑起矛盾的機會。

港澳辦撐懲處「散佈謠言分子」

港澳辦及中聯辦發言人昨亦斥責有「極少數別有用心者」散播謠言，詆譭及抹黑內地援港抗疫舉措。港澳辦發言人強烈譴責和嚴正警告「反中亂港分子」污衊內地援港抗疫舉措，稱其罔顧香港市民生命安全和健康，居心惡毒。發言人堅決支持特區政府執法及司法機關對製造和散佈謠言、阻撓抗疫的違法犯罪分子依法懲處。

中聯辦發言人稱，香港極少數別有用心者製造和散佈惡毒謠言，詆譭抹黑內地援港抗疫舉措，行徑卑劣、令人不齒；又指抗疫是香港當前壓倒一切的重要任務，據內地和外國抗疫經驗，大規模普及檢測是切斷病毒傳播鏈「最科學、最有效的手段」，別有用心者罔顧社會利益和市民健康，把抗疫議題政治化。

另外，政務司長張建宗、財政司長陳茂波、發展局長黃偉綸和食物及衛生局長陳肇始昨分別於網誌及出席電台節目時，呼籲市民踴躍參加全民檢測，稱有助找出隱性患者，對控制疫情有重要意義。

（疫情第三波）