華昇明運作 冀政府助設實體化驗室 300員工不足10人持港化驗資格 稱可隨時調粵人手

明報記者

港府於全港設立141個社區檢測中心，接收由專人為市民採集的鼻腔及咽喉拭子樣本。王世華稱，所有樣本會由政府安排物流公司送往設於中山紀念公園的氣膜實驗室。該處設16個氣膜實驗室，王沒透露成本，而場內有近百部「即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應」RT-PCR儀器，屆時採「3混1」的混樣方式，每日最多可化驗30萬個樣本。

3周建氣膜實驗室 日驗30萬樣本

王世華指出，於氣膜實驗室工作的人員有100人來自華昇，當中少於10人具本港註冊醫務化驗師資格，另有約200名內地檢測支援人員抵港，明天起做病毒檢測，如有需要可由廣東調配人手，增至約共600人，包括文書、統籌等人員。他說物流公司每天會運送樣本到實驗室兩次，視情况調整工作人員更期，相信會每天6、8或12小時一更。

王說，華昇所用試劑的敏感度及特異性均超過99%，相信假陰性及假陽性機率為1%以下。樣本送到化驗室會先消毒及滅活等，並透過條碼登記，其後會純化及提取樣本的核酸以做RT-PCR測試，若樣本呈陰性會於24小時內銷毁；陽性或可疑會送衛生署覆檢（見圖）。

華昇6月初在港成立，王說當時應政府邀請，在港設實驗室以協助粵港澳三地互認工作，當時能力可每日化驗數千樣本，「因健康碼喺度，跟住遇到第三波疫情，時間好緊湊」，花了3周籌備氣膜實驗室以協助全民檢測，其間曾視察啟德郵輪碼頭，但認為現時場地最適合。他又形容今次是以「最敏捷的方法解決疫情」，「為港府提供平台解決檢測能力（不足）」。

倘秋冬再大檢測 稱力足應付

全民檢測為期不多於14日，被問到華昇未來在港定位，王世華稱訪問議題聚焦抗疫，但承認期望長遠於香港設立實體實驗室，可應付每日逾10萬的檢測量，惟牽涉時間、場地等問題，需政府「帶頭及支持」。人手方面，他說華昇正聘請醫務化驗師、物流、運輸及資訊科技等人員；又說若秋冬再大規模檢測，再次設立氣膜實驗室亦可行。

對於全民檢測被指涉DNA「送中」，亦有聲音籲杯葛，王稱社會各界聲音不可控制，不予置評，又說病毒感染無分政見，籲市民參與。

（疫情第三波）