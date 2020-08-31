食環員工投訴不知情下處理患者遺體

沒保護衣只戴外科罩手套 需檢疫

其中一名執屍隊員工昨在民建聯記者會透過視像通話表示，上周三接獲通知到將軍澳醫院處理一具遺體，移送富山殮房，當時她沒穿保護衣，只戴外科口罩及手套，上司當晚通知她翌日毋須上班，上周五獲安排檢疫中心隔離方知曾接觸新冠確診患者遺體。

醫局：搶救離世後初確 認「真空期」

日後先待檢測結果 再通知食環

醫管局總行政經理何婉霞昨表示，涉事男病人8月26日下午3時由救護車送往急症室搶救，3時45分離世，臨離世時抽樣本檢測，晚上10時許發現初步確診，承認中間出現「真空期」。她說已與食環署溝通，日後若醫院評估死者生前有感染新冠病毒風險，會先為死者檢測，直至有結果再通知食環署，根據檢測結果及屍體處理類別指引採取措施，到醫院接收遺體並送殮房。

何婉霞說，如死者對檢測呈陽性，會採取第二類別屍體處理方法，即以黃色標籤識別，職員處理遺體時需有手套、外科口罩及防水衣，如有飛濺物則需戴眼罩及面罩。

食環署稱，知悉事件後已於本月28日安排5名運送遺體的員工入住檢疫設施，並安排另外在同一辦公室工作的3名員工做醫學監測。署方稱已與醫管局檢討安排，並同意今日落實。

民建聯立法會議員梁志祥說，事件反映政府內部通報機制存漏洞，執屍隊成員不知需處理確診者遺體，政府亦沒為員工提供足夠配備。他說，現時全港執屍隊有72人，人手不足；面對高風險工作，有必要提供培訓及提升待遇。

（疫情第三波）