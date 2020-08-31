報曾發燒未送隔離房 屯院孕婦初確 內科房10病人需檢疫 醫局認不理想 院方致歉

昨增15確診 連續3日少於20宗

本港昨增15宗確診，10宗屬本地感染，其中5宗源頭不明，連續第3日少於20宗確診，累計升至4801宗確診及1宗疑似個案，另10多宗初步確診。

到急症室求診 當時探熱無發燒

前日上午約11時，一名31歲孕婦因身體不適、全身乏力到屯門醫院急症室求醫，向醫護報稱日前在家自行量體溫時曾發燒，急症室分流站人員當時為她量體溫，則沒發燒。經初步檢查，她獲安排送往內科病房，同晚對檢測呈初步陽性，院方立即將其轉送隔離病房。同一病格10名女病人包括一名孕婦需檢疫。

醫管局總行政經理何婉霞解釋， 一般會安排報稱曾發燒的孕婦入住隔離病房，今次安排該名孕婦入住內科病房並到不同地方檢查，做法並不理想。她說屯門醫院會認真檢討孕婦入院流程，院方對今次有病人因此需檢疫，感到抱歉。

至於醫護判斷上有否需要改善，或當時不夠病牀所致，何婉霞僅說流程上需改善。屯門醫院昨晚發稿稱，若孕婦的胎兒已足月，又報稱曾連日發燒，合適做法是安排入住隔離病房，承認做法不理想。

何婉霞表示，該孕婦留院期間全程戴口罩，曾被送往產前病房的單人診症室檢查，醫護因有穿著合適防護裝備，故不被列為密切接觸者，毋須檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該孕婦沒家人確診，也沒接觸過確診者，暫未見特別的感染源頭。目前孕婦及胎兒情况穩定。

警總投訴課男警中招 7同袍檢疫

昨日5宗源頭不明個案中，包括一名隸屬投訴警察課、在灣仔警察總部工作的29歲男警。張竹君表示，他住在長沙灣，經警方內部檢測確診，工作時沒接觸市民，曾與同事叫外賣及共膳，6至7名同事屬密切接觸者需檢疫。

確診主婦日日長沙灣富臨飲茶

此外，一名住在深水埗元州邨的57歲家庭主婦確診，她曾中風，較少活動，但每日與丈夫到長沙灣貿易廣場富臨酒家飲茶。另一名住在屯門、任職兼職日更的士司機的73歲男患者，平日會去街市，目前需用呼吸機。其餘兩人分別是53歲太古廣場女清潔工及55歲大潭香港木球會男清潔工，未見高危因素。

匡智多3院友確診

83歲女病人離世 港累計88死

另外，匡智梨木樹宿舍持續爆疫，再多3名院友確診，累計11名院友及6名職員染疫。一名有長期病患、住在元朗的83歲女病人（第4552宗）昨離世，屬確診者的密切接觸者，沒病徵，8月18日入院後持續惡化，延至昨晨離世，本港累計88名患者離世。

明報記者

（疫情第三波）

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