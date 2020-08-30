朱耀明斥《大公》失實 否認助抗爭青年逃台

報道指台牧師「幕後黑手」 朱：不認識對方

朱耀明在聲明稱：「大好青年投奔怒海、安危未卜，哀我香江！」他說對於《大公報》揑造事實和惡意暗示，表示憤怒並保留採取法律行動的權利，「傳媒天職應是求真，而非作為政權喉舌，敬請自重」。

至於是否曾有涉反修例案件的港人找他協助潛逃，他向本報稱：「我年紀大了，不會再做呢啲嘢，自己能力有限，無人搵我。」他說自己已70多歲，「應該做的都已做完」，而且身體不好，近來腹痛十分緊要。他說《大公報》沒向他查詢亦無證據，「無程程拉一個病緊嘅人落去，真係好無良」。

近日基督教協進會前主席袁天佑等牧師被部分傳媒指控涉違反《港區國安法》，是否針對宗教界？朱說不知道，「每個牧師有自己政治立場」。

大公：台牧師黃春生為兩地聯絡人

《大公報》昨引述消息稱，台港兩地組織合作開通一條「着草水路」，幫逾200名「暴徒」潛逃台灣，台北濟南基督長老教會主任牧師黃春生是港台兩地「聯絡人」；又指黃曾向媒體暗示要買黑暴物資給香港暴徒，是有「香港牧師朋友」向其透露暴徒欠缺物資，他便將台北濟南教會作為「物資補給站」。報道又稱，「外媒揭示」黃春生參與其中，協助偷渡。

紐時：牧師安排逃亡住宿 黃否認知情

本報翻查《紐約時報》去年12月的報道，稱有「牧師」為被捕後護照被沒收的香港抗爭者安排逃亡路線，安排抗爭者在台灣教會住宿，為他們聯繫律師、醫生、救援組織和學校；並訪問了黃春生，引述黃稱「他已習慣了意想不到的會眾」。

黃春生在報道刊登後發聲明否認，說《紐時》在兩個月前採訪，但報道內容與人數並非他所了解，他並不知悉偷渡到台的事，也無法協助香港示威者的逃亡計劃，若有人向教會求助，會直接轉介台灣的義務律師團。本報昨以電郵向黃春生查詢，至截稿前未獲回覆。