湯漢函神職人員 囑講道勿談政見

湯漢以「與全體為教區服務的司鐸及執事共勉」為題發家書，叮囑各人須醒覺，「我們對自己在彌撒中或彌撒外的講道和言談，必須審慎留意」。他稱講道的目的「不是傳達講道者的個人觀點」，例如對某社會或政治議題的見解。

指煽動仇恨致社會動盪違基督精神

他認為講道不能與日常生活和社會具體情况脫節，然而「含沙射影或煽動仇恨及引致社會動盪的誹謗或冒犯性言論，有違基督徒精神」，在禮儀中出現亦絕不適當。他說今時今日的關鍵時刻，教友都希望聽到神父的安慰、建設性和鼓勵說話，「這絕非透過採用侮辱性及挑釁性的表達方式可以實現」，講道者應使教友在禮儀結束時，帶着平安和受到光照的心態離開，「而不是感到困惑和迷惘」。他又在家書中感謝及支持醫護人員，呼籲應率先遵守政府的抗疫措施。

香港浸信會聯會會長羅慶才表示，沒有聽過基督教教會向神職人員發「講道指引」，稱不論講道內容是什麼，都會由講者決定內容、重點、輕重、深淺等。他認為近年政治環境改變，需要講者更有智慧地拿揑表達的方式及技巧，「但應說都該說」。

中大崇基學院神學院教牧事工部主任王家輝牧師說，若教友身處擔憂、迷惘、焦慮時，當然期望得到安慰和鼓勵，但講道時需視乎聖經經文，若經文是指出犯罪會帶來懲罰，講道時提醒教友不能被罪惡所勝或同流合污，也屬於「建設性」。他認為神職人員的人身閱歷等都影響其講道，故「個人觀點」必然存在，但要留意有否以偏概全。

湯漢曾多次就社會事件發言，去年反修例運動期間，他曾呼籲政府真正聽取市民的聲音，執法者要以良知執法和守法；今年6月底他接受《公教報》訪問時稱，理解香港為國安立法，作為教會領袖的他很注重教會內部的合一，稱祖國亦期望全國人民團結合一。