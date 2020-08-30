童黨涉欺凌掌摑女生 警拘4人

網上片段顯示，當日下午4時許，4名女生在公園聚集，其中一名穿校服女生走上前掌摑一人，由於被打者靠近遊樂設施，片段未拍到其容貌，5名坐在地上旁觀的男生隨即嘩聲四起，有人高呼「唔好得罪Disco呀我哋」。穿校服女生之後走向男生，舉起手作勢掌摑他們。

南區區議員陳衍冲當日收到街坊通知後到現場了解，他稱未有報警，但提醒欺凌者有人拍片，囑咐他們「唔好再犯，同埋唔好聚集」，另已聯絡相關學校。

聯絡學校無報警 區議員惹質疑

對於有網民不滿陳未有報警，陳解釋相信學校較警方更適合處理事件，以達教育目標。

聖伯多祿中學校長唐慶強回覆查詢時證實片中穿校服女生讀該校初中，校方事發當日下午5時許已得悉事件，並即時聯絡女生及家長，雙方前日早上會面，校方已訓誡及輔導該學生，會按校規處理及安排輔導。據他了解，被掌摑者讀另一間學校，校方已聯絡相關學校處理，而片中其他男女並非聖伯多祿中學的學生。