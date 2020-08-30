父子檔經營食品生意 變親子活動

父為旁聽審訊辭工 對父感歉疚

阿烈的案件於2017年9月開審，審訊為期兩個月，年屆六旬的父親四處奔波找律師和親友幫忙，更為旁聽審訊辭去飲食業工作，「佢個年紀要搵工都相對困難，所以我有少少過意唔去，嗰陣就開始諗有咩可以搵埋爸爸一齊做」。阿烈入獄後萌生售賣意大利食品的想法，兩父子於是在探監時隔着玻璃談生意。

出獄後阿烈與父親回鄉，順道將一批芝士和杏仁帶回香港，他們參加酒吧舉辦的擺地攤活動，初次擺檔已賺到30%利潤。父親自此負責來貨事宜，阿烈則負責本地推廣，父子倆因生意多了見面，「我覺得令我哋關係更加好，同埋多啲時間陪到佢，我同我daddy都鍾意做呢盤生意，大家有共同興趣，係幾開心嘅親子活動」。

假釋期間，阿烈透過囚友認識善導會，並申請其主辦的「恆生青年前路探索計劃」。該計劃為有意創業或選擇就業青年提供支援，經40小時培訓課程、撰寫計劃書、面試等，阿烈獲批一筆逾萬元起動資金，並利用此筆資金作船運食品。生意漸上軌道，亦令他有勇氣追尋健身教練的夢想，惟疫情下公園設施封閉，加上限聚令，健身教練收入變成零，他卻沒因此氣餒，過往主要在市集擺檔售賣食品，現時他則投放時間經營網上生意，製作網頁、宣傳片等。阿烈自覺非常幸運：「有人話唔好將所有蛋擺喺同一個籃，好彩我有兩個籃，呢一段比較艱難嘅日子，生活都可以踏實啲。」