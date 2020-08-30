囚犯掃把柄綁兩水桶 製土炮槓鈴

偷偷使用 職員發現會沒收

監獄裏缺乏健身器材，阿烈通常只能做掌上壓及深蹲；囚友們有時會利用工作中接觸到的重物練習，或以玻璃瓶當作健身滾輪，「試過搵一啲掃把嘅柄，綁上兩個水桶，變咗出面嗰啲槓鈴」。他說，獄中並不容許囚犯用物件健身，「試過有個阿sir知道我哋舉水桶，水桶有個柄勾住，佢拆咗個柄，得番個桶」，後來他跟一些囚友偷偷練習舉水桶，是他第一個練習的健身動作，「揸住兩邊係咁向上拉，我唔知做緊咩㗎，初頭廿下就好攰，舉舉吓就40幾下、60幾下，跟住就變咗過百下」。

外籍囚友啟蒙 再讀書自學

本來身形瘦削的阿烈對健身毫無認識，他慶幸在獄中遇上一名外籍健身教練囚友，「佢喺裏面成日帶住啲人操嘢，係第一個人灌輸我正確健身知識，啲動作做得啱唔啱呀，做幾快做幾慢，佢都inspire（啟發）我做健身教練真係一份工嚟」。「教練」其後轉倉，阿烈就透過閱讀書籍繼續學習健身。回望獄中日子，他當時覺得健身純粹是環境逼出來的興趣，「如果唔係坐監，我冇諗過自己會鍾意健身，都冇諗過自己會做埋健身教練，所以世事自有安排」。