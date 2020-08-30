【周日人物】因蠔涌爆炸品案坐牢 瘦仔變健碩 獄中健身自強 釋囚組過來人教練團

明報記者 黃詩雅

健壯阿叔囚友啟發 練健身重拾目標

2015年6月，阿烈被送到荔枝角收押所還押，他向高等法院上訴，保釋申請排期至翌年處理，「原本有啲朋友嚟探我，冇耐都消失咗，收唔到出面嘅信息同關心，然後開始心情低落，去到一個位，覺得自己好唔掂，好唔開心，覺得要做啲嘢令自己開心啲」。阿烈相信做運動能改善心情，監倉同房一名中年囚友亦燃起他健身的決心，「阿叔身材好fit（健壯），成個李小龍咁，佢啲push up（掌上壓）閒閒哋都廿幾三十下，我嗰陣身體都好弱，覺得點可以輸畀個阿伯呢？」

阿烈在獄中學過畫畫、日文、棋藝等，坦言全部無天分，唯獨覺得健身能將勤補拙，「我本身連踎低膝頭都有啲痛，後來我練到單腳深蹲都冇問題」。學習健身後，阿烈生活再次有目標，每天期待翌日醒來再練習，徒手健身除了讓原本瘦弱的他身體變得健碩，心靈亦強壯起來。「好似幫我搵到個平靜方法，每一次到我做運動嗰時間，我就覺得係一個『me time』（私人時間），特別係練倒立，我成日覺得係一件好正嘅事，好自得其樂。」阿烈如是說，監獄的牆壁旁，留下了一個個顛倒的笑容。

出獄後公園開班 Band 3學生成首批徒弟

出獄後，阿烈將興趣變為職業，成為私人健身教練，在公園開班，首批學生是兩名Band 3中學生。他憶述，監獄裏曾有幾個年輕人向他請教英文，他們一起查字典，但每次只有阿烈能「坐定定」，「我都問過佢哋點解要學英文，覺得都係為咗前途打算，但原來佢哋要坐定定做嘢都幾難，如果佢哋技能上差少少，出返嚟好容易做番佢哋本身做嘅嘢」。

與善導會合作撰計劃書申資助

阿烈回想獄中建立健身興趣和技能，更想過申請到監獄教健身，但不知獲批否，「有個idea（念頭）將運動變成一個職業，然後改變佢哋（囚犯）嘅前路，未必要做教練，至少喺裏面嘅時間如果過得開心咗，我覺得係值得嘅」。阿烈現希望招募曾入獄者，指導和幫助他們成為教練，繼而建立團隊，「最希望做到全香港每區都有我哋嘅教練，喺公園或者社區空間提供健身服務，服務番當區社群」。6月疫情放緩，阿烈認識了善導會督導主任謝紀良（Tom），他本身帶領更生人士組成「尋回自己2.0」跑隊，兩人一拍即合，Tom帶隊員跟阿烈學健身，兩人又為申請資助撰寫計劃書，詎料第三波疫情打斷了計劃，限聚令下阿烈亦無法在公園教健身，只能透過視像或在家中一對一教學。

疫情打斷計劃 轉視像教學

Tom說，限聚令下更生人士的個別輔導、小組等暫停，跑隊練習亦暫停，「所有活動停晒，佢哋都嗌晒救命，成班人本身出嚟互相支持，嗰個融洽感都幾緊要」。疫情間接影響更生人士的身體和社交生活，他說隊員現時只能個別練習，透過通訊群組互相鼓勵。善導會社工林靄彤補充道，不少更生者學歷較低，主要從事零售、餐飲等工作，這些行業正受疫情重創，只餘「厭惡性行業」有空缺，疫情下更生者重投社會難上加難。