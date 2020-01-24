疫下授課進度落後 教協促調整DSE答題

調查：逾九成老師稱網授影響備試

考評局回覆指有接到學界反映，明年應考文憑試的學生難以及時完成所有課程及校本評核，正進一步審視明年文憑試考試要求和校本評核的整體安排，並因應不同科目制定合適方案，預計最快於9月初向學校公布有關安排。

教協於本月21日至26日以電子問卷形式訪問776位任教2021年度中學文憑試考生的老師，部分老師教多於一科，故共收回841份回覆。整體共有89.5%的回覆指授課進度有不同程度的落後，亦有96.2%回覆同意網上教學影響學生的備試操練，有77.4%回覆同意調整必答題考評要求，以減輕考生負擔。

必答題改選答題 近七成通識老師同意

惟就應否延後明年考試至明年6月，同意及非常同意共有35.3%，不同意及非常不同意則佔52.6%。葉建源指出，調查中教師對延後考試的看法參差，意見並非壓倒性，就此未有結論。他說，來屆應考的學生比今年的考生停課時間更長，教協認為當局需要取得平衡並做到公平。

不同科目都面對各種教學及評核問題，教協副會長、通識科老師田方澤建議通識科把卷一3題必答題改為「三選二」，讓學生有彈性，可避答涉及不熟悉課題的考題，而該建議獲68.4%的通識科老師贊成。

早前傳考評局有意取消通識科獨立專題探究（IES），田方澤指調查中有逾四成老師表示學生IES進度已完成超過75%，認為如考評局取消IES，對師生都不公平，建議延遲遞交IES評分。