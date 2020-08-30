警拘寵物酒店一男一女 涉嫌走私殘酷對待動物

酒店否認走私 聲言追究誹謗

經深入調查後，警方聯同漁護署、海關及愛協前晚到屯門一寵物酒店進行調查，並拘捕一名29歲姓孟女負責人及一名54歲姓張男子，涉嫌串謀走私及殘酷對待動物。警方並在店舖內檢獲約22隻活狗及26隻活貓，暫由漁護和愛協看管。被捕男女已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。據了解，張姓男子為司機，報稱負責將抵港寵物由機場接到屯門的酒店暫住，二人均表示對走私寵物回內地一事不知情。

涉事寵物酒店名為寵物綠洲度假村Pet Oasis HK，位於屯門興富街，酒店昨在facebook刊登澄清啟事，指絕無參與任何走私寵物活動，只提供寵物住宿及其他合法服務，並保留法律責任追究對該公司的不實誹謗。孟姓女負責人昨午返回公司，她指前晚與警方落口供後獲保釋，並將所有相關資料交給警方，強調自己沒有參與走私，亦不知情，「盡量想（警方）快啲查到真相」。

昨晨10時許，漁護、愛協及警方約20人到寵物酒店調查，並運走店內貓狗。愛協表示，昨早共接走48隻貓狗，已將其中的26隻貓及10隻狗帶走供獸醫檢查，其餘由漁護署接走看管。愛協又指，連日來接獲超過20人查詢，表示曾委託中介將寵物由海外運回內地，其後失聯。

網頁稱寵物移民無繁瑣手續 後刪除

寵物綠洲網頁有「寵物移民」一欄，惟按進去沒有內容。本報翻查該網頁的修改紀錄，2018年一度提供「Pet-Cargo 一站式專業寵物移民」，標榜過去13年曾協助過「無數寵物」移民到國外，稱飼主完全毋須沾手所有「惱人且繁瑣的移民手續」，惟有關內容其後遭移除。