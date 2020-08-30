子扣高雄 母哭訴有家歸不得 認同抗爭出於愛香港 責在政府

明報記者 梁銘康

文家健涉嫌參與去年9月29日金鐘暴動案及7月1日衝立法會案，被控兩項暴動罪、一項進入或逗留在會議廳範圍罪，早前提堂時，控方透露他自6月10日起失蹤，據《中國時報》報道5名港青7月中下旬偷渡到台灣時被截獲，扣留高雄，包括文家健。

支持兒子爭取「想要嘅嘢」

本報昨到其元朗寓所，他母親指從相同報道得知兒子被扣在台灣，但一直未能聯絡，港府亦未有通知她，十分徬徨，她聲淚俱下說：「點解唔擔心？我眼都腫晒，無可能唔擔心。」

她指兒子並非參與暴動，而是出於愛香港「爭取佢想要嘅嘢」，「我喺香港生活，梗係想香港好」，自己亦支持他去爭取，只是不贊成傷害他人。她指自己曾在內地生活，理解兒子在香港接受教育，亦受外國思想影響，對祖國的認識與自己認知「真係兩樣嘢」。但她認為香港政府「一定要做嘢」，「你搞到佢哋有家歸不得你知唔知？佢哋係好慘，呢批人你明唔明？」

至於被扣押內地的12名港青中，17歲中五生廖子文早前被控串謀意圖危害生命而縱火罪。本報昨到其荃灣寓所，其父親稱已獲警方通知指兒子逃亡時被內地海警截獲，正在深圳鹽田被行政拘留15日，至今父子未有機會直接聯絡。他不擔心兒子在內地拘留時會被不合理對待，稱多名親友均指現時內地「很文明」，「上面啲公安可能好過香港（警察）。」

港青扣深圳 父稱有心理準備

廖父透露，兒子早已向自己表示，若他某日突然音訊全無，毋須四出奔走搜尋，「（兒子）走得到就會報平安畀我聽」，事到如今唯有「順其自然，睇吓件事點樣發展」，但也坦言「佢唔喺屋企咪擔心，返到嚟咪放心」。廖父又早知兒子參與社會運動，但因為擔心他會受傷所以不支持，亦認為不值得因此身陷囹圄。但他不認為兒子受他人煽動，亦早有被捕、監禁的準備，同時亦曾透露值得付出此等代價，決心抗爭。問及團圓後有何打算，廖父稱當然會想一起進餐，亦會了解兒子有何需要，「但應該始終都要坐監，等佢受下教訓先囉」。