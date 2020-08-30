調查：曾接觸警武器 六成前線記者現抑鬱症狀

公共衛生研究社、中大公共衛生及基層醫療學院和中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌團隊，在去年10至11月訪問230名記者，研究人群管制武器對人體影響。研究初步結果上周在國際環境流行病學學會年會發表。

42%曾接觸橡膠彈催淚彈殼

調查顯示，約九成人表示曾接觸催淚彈，48.8%曾接觸強光電筒，42.8%曾接觸動能發射物，如橡膠子彈、催淚彈殼等。

遇警棍嚴重焦慮風險高5倍

調查發現約六成三受訪者出現抑鬱症狀，約七成三人出現焦慮症狀。15.8％的人曾接觸警棍，而有接觸警棍者出現嚴重焦慮症狀的風險，比沒接觸過的人高出5.36倍，出現嚴重抑鬱症狀的風險亦會高出4.6倍。團隊表示接觸警棍與增加焦慮及抑鬱風險有關。

另外，調查發現八成九人分別會戴呼吸器及頭盔，約八成人會戴護目鏡。不過，30.2%受訪者表示在最近一次接觸該些武器後咳嗽，28.4％人稱有喉嚨痛，27.4%表示有腹瀉等。

近九成戴豬嘴 約三成咳嗽腹瀉

調查指接觸催淚彈時有戴呼吸器的受訪者，比沒接觸者出現呼吸道症狀的風險高7倍，而出現腸道症狀的風險高出5.64倍。接觸催淚彈時有戴護目鏡的人比沒接觸者，出現眼部症狀風險亦高3.39倍。團隊表示接觸催淚彈與增加出現呼吸道、腸道、眼部症狀的風險有關。

（反修例風暴）